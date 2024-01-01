https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919401029.html

Спецоперация, 1 января: Путин пригрозил ВСУ ударами после атак на Белгород

Спецоперация, 1 января: Путин пригрозил ВСУ ударами после атак на Белгород - РИА Новости, 01.01.2024

Спецоперация, 1 января: Путин пригрозил ВСУ ударами после атак на Белгород

Об ударе российских войск по украинским военным аэродромам и встрече Путина с участниками спецоперации в госпитале имени Вишневского — в материале РИА Новости. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T21:22

2024-01-01T21:22

2024-01-01T22:23

специальная военная операция на украине

россия

белгород

киев

вооруженные силы украины

владимир путин

вячеслав гладков

денис пушилин

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Об ударе российских войск по украинским военным аэродромам и встрече Путина с участниками спецоперации в госпитале имени Вишневского — в материале РИА Новости.Атака ВСУ не останется безнаказанной Россия наносит чувствительные удары по военным объектам на Украине и будет продолжать это делать, заявил президент Владимир Путин. "Вот вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день (после теракта в Белгороде. — Прим. ред.) такие удары были нанесены. И сегодня наносятся, и завтра будем это делать", — сказал глава государства в ответ на вопрос, можно и нужно ли применять более жесткие меры воздействия на противника.По словам Путина, Россия будет наращивать удары по военным объектам на Украине."Они хотят нас: запугать и породить какую-то неуверенность у нас внутри страны. Мы со своей стороны будем наращивать те удары, о которых я сказал. Ни одно такое преступление (как теракт в Белгороде. — Прим. ред.) — а это, безусловно, преступление против гражданского населения — безнаказанным не останется, 100 процентов, сомнений быть не может", — отметил он.Российская армия бьет высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода —по военным объектам прежде всего, добавил президент.Рост числа погибших в БелгородеЧисло погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 25, в больнице умерла четырехлетняя девочка, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с сочетаемыми ранениями, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, накануне еще два человека обратились за медпомощью: у женщины — открытый перелом пястной кости, у мужчины — проникающее ранение глазного яблока с инородным телом. Общее количество пострадавших увеличилось до 109, 45 из них остаются в больницах областного центра, 25 — федерального, резюмировал глава региона.Украинские войска 30 декабря ударили по центру Белгорода. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.Как подчеркнули в министерстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Обстрел ДонецкаЧисло погибших при ночном обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до четырех, число раненых — до 13, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "По состоянию на 2:00, предварительно, 13 раненых и четверо погибших", — написал он.Украинские войска через десять минут после Нового года выпустили по столице республики 15 ракет из РСЗО.Воздушная тревога на УкраинеВ Киеве и Киевской области, а также в Винницкой, Черкасской, Николаевской, Одесской областях и на подконтрольной Украине территории Херсонской области ночью объявляли воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Так, сигнал об опасности в Киевской области и Киеве прозвучал около 3:20 (время совпадает с московским). В других регионах тревогу объявили раньше. В Одессе из-за взрывов получил повреждения объект припортовой инфраструктуры, там произошел пожар, сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк. Позднее воздушная тревога дважды объявлялась на всей территории страны.Вечером телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Киеве на фоне сигнала пройти в укрытия. По данным издания "Зеркало недели", в Киевской области прогремели мощные взрывы. По информации городской военной администрации, в пригороде украинской столицы сработала система ПВО. Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Удар по украинским аэродромамРоссийские войска 31 декабря нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых находились самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow, все объекты поражены, сообщили в Минобороны.Кроме того, российские военные ударили по предприятию по производству беспилотников в районе города Чугуев в Харьковской области, четырем складам топлива для военной техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и населенного пункта Константиновка в Николаевской области. Атаки ВСУ на российские регионыВторой за день украинский беспилотник обезвредили силы противовоздушной обороны над Климовским районом в Брянской области, следует из сообщения губернатора региона Александра Богомаза. "Беспилотный летательный аппарат украинских террористов обезврежен силами ПВО министерства обороны. Над Климовским районом сбит беспилотный авиационный комплекс разведчик. Пострадавших и разрушений нет", — написал он.Ранее он заявил, что средства радиоэлектронной борьбы подавили дрон армии противника над Брянским районом области, пострадавших и разрушений также не было. На месте происшествия работают оперативные службы. Вручение памятных значков участникам спецоперацииВладимир Путин после обеда в Ново-Огарево вручил военнослужащим — участникам спецоперации памятные значки — копии президентского штандарта.Глава государства встретился с ними в подмосковной резиденции в первый день Нового года. Военным также вручили именное табельное оружие. Путин рассказал военнослужащим о подаренных значках. "Я сам придумал. Такого больше нет. Такого точно больше нет… но появятся. С новым годом. Обнимаю вас", — заявил он.Кроме того, президент сделал памятные фотографии с участниками церемонии.

https://ria.ru/20231231/illyuzii-1919156551.html

https://ria.ru/20240101/pobeda-1919281977.html

https://ria.ru/20240101/vsu-1919382660.html

https://ria.ru/20240101/zelenskiy-1919389694.html

https://ria.ru/20240101/odessa-1919366236.html

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россия, белгород, киев, вооруженные силы украины, владимир путин, вячеслав гладков, денис пушилин, в мире, украина