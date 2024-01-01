https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1909947458.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.01.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.01.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T16:43

2024-01-01T16:43

2024-01-01T16:43

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 1 января 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения нанесли удары по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты — носители крылатых ракет Storm Shadow. Все намеченные цели уничтожены. Кроме того, ликвидированы 128 районов скопления живой силы и техники, 94 артиллерийских расчета, четыре хранилища топлива. Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ. В районе Чугуева Харьковской области поражено предприятие, выпускающее беспилотники. Средства ПВО сбили самолет Су-27, 46 дронов, 22 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 565 самолетов, 263 вертолета, 10 318 беспилотников, 445 зенитных ракетных комплексов, 1194 реактивные системы залпового огня, 14 423 танка и другие бронемашины, 7589 орудий полевой артиллерии и 16 925 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спецоперация, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, инфографика