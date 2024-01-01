Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о выполнении Россией социальных обязательств - РИА Новости, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/sotsobyazatelstva-1919368400.html
Путин рассказал о выполнении Россией социальных обязательств
Путин рассказал о выполнении Россией социальных обязательств - РИА Новости, 01.01.2024
Путин рассказал о выполнении Россией социальных обязательств
Россия выполняет все социальные обязательства в полном объеме, выстроена система поддержки семей с детьми от момента беременности женщины до достижения ребенком РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T15:39
2024-01-01T15:39
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916785489_0:0:2870:1614_1920x0_80_0_0_ab738c9d19274e0701aa1f1621d65996.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россия выполняет все социальные обязательства в полном объеме, выстроена система поддержки семей с детьми от момента беременности женщины до достижения ребенком 17 лет, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Социальные вопросы все. У многих из вас и семьи есть, и дети. Но тот же самый материнский капитал - никто же его не закрывает. Все социальные обязательства страна выполняет в полном объеме. В полном", - сказал Путин во время встречи с участниками СВО. Он отметил мощность и сбалансированность системы поддержки семей с детьми от момента беременности и рождения ребенка до достижения им 17 лет. Президент подчеркнул важность этого для страны в целом. "Поэтому, как это ни покажется странным, несмотря на то, что мы находимся в состоянии вооруженного конфликта, все основные показатели жизнеспособности, эффективности страны возросли. И это вот, наверное, самый важный показатель состояния России", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240101/vychety-1919307170.html
https://ria.ru/20230918/ekonomika-1897019077.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916785489_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_399de05db1b8754902d64db0a46ab5bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о выполнении Россией социальных обязательств

Путин заявил, что Россия выполняет все соцобязательства в полном объеме

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россия выполняет все социальные обязательства в полном объеме, выстроена система поддержки семей с детьми от момента беременности женщины до достижения ребенком 17 лет, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Социальные вопросы все. У многих из вас и семьи есть, и дети. Но тот же самый материнский капитал - никто же его не закрывает. Все социальные обязательства страна выполняет в полном объеме. В полном", - сказал Путин во время встречи с участниками СВО.
Подсчет налогов - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
В России повысился размер социальных налоговых вычетов
04:07
Он отметил мощность и сбалансированность системы поддержки семей с детьми от момента беременности и рождения ребенка до достижения им 17 лет. Президент подчеркнул важность этого для страны в целом.
"Поэтому, как это ни покажется странным, несмотря на то, что мы находимся в состоянии вооруженного конфликта, все основные показатели жизнеспособности, эффективности страны возросли. И это вот, наверное, самый важный показатель состояния России", - добавил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Путин призвал гарантировать исполнение социальных обязательств перед людьми
18 сентября 2023, 16:09
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала