https://ria.ru/20240101/sotsobyazatelstva-1919368400.html

Путин рассказал о выполнении Россией социальных обязательств

Путин рассказал о выполнении Россией социальных обязательств - РИА Новости, 01.01.2024

Путин рассказал о выполнении Россией социальных обязательств

Россия выполняет все социальные обязательства в полном объеме, выстроена система поддержки семей с детьми от момента беременности женщины до достижения ребенком РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T15:39

2024-01-01T15:39

2024-01-01T15:39

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россия выполняет все социальные обязательства в полном объеме, выстроена система поддержки семей с детьми от момента беременности женщины до достижения ребенком 17 лет, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Социальные вопросы все. У многих из вас и семьи есть, и дети. Но тот же самый материнский капитал - никто же его не закрывает. Все социальные обязательства страна выполняет в полном объеме. В полном", - сказал Путин во время встречи с участниками СВО. Он отметил мощность и сбалансированность системы поддержки семей с детьми от момента беременности и рождения ребенка до достижения им 17 лет. Президент подчеркнул важность этого для страны в целом. "Поэтому, как это ни покажется странным, несмотря на то, что мы находимся в состоянии вооруженного конфликта, все основные показатели жизнеспособности, эффективности страны возросли. И это вот, наверное, самый важный показатель состояния России", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240101/vychety-1919307170.html

https://ria.ru/20230918/ekonomika-1897019077.html

россия

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общество, россия, владимир путин