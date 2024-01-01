https://ria.ru/20240101/sotsiologiya-1919311070.html

"Мы проиграли": в Киеве сделали неожиданное заявление о конфликте с Россией

"Мы проиграли": в Киеве сделали неожиданное заявление о конфликте с Россией - РИА Новости, 01.01.2024

"Мы проиграли": в Киеве сделали неожиданное заявление о конфликте с Россией

Данные социологических опросов показывают, что Украина уже проиграла России информационную войну, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T06:53

2024-01-01T06:53

2024-01-01T15:19

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Данные социологических опросов показывают, что Украина уже проиграла России информационную войну, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу "Новини Live"."Веру в будущее Украины, веру в победу <...> мы проигрываем и внутри Украины, и снаружи Украины — это показывает вся социология", — сказал он.По словам аналитика, опросы фиксируют значительное снижение народного доверия к телевизионной пропаганде. Бортник отметил, что население Украины гораздо больше доверяет информации из каналов в Telegram. При этом в мессенджере доминируют именно российские медиа, считает он."Мы уже проиграли эту информационную войну, мы уже проигрываем нарративы", — опасается Бортник.Он уже не раз обращал внимание на полный провал информационной политики украинских властей. По словам Бортника, неудачи киевской пропаганды уже начали приносить проблемы в виде уменьшения притока добровольцев в ВСУ, а Украина сама загнала себя в информационную западню. Оптимистичным заявлениям Киева уже не верят ни граждане Украины, ни западные союзники, считает эксперт.

https://ria.ru/20231226/kiev-1918068158.html

https://ria.ru/20240101/maydan-1919301257.html

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в мире, украина, киев, россия, руслан бортник, telegram