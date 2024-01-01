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Россия поспособствует формированию единого агропромышленного рынка в СНГ
Россия поспособствует формированию единого агропромышленного рынка в СНГ - РИА Новости, 01.01.2024
Россия поспособствует формированию единого агропромышленного рынка в СНГ
Россия в период председательства в СНГ в 2024 году будет способствовать формированию единого агропромышленного рынка в целях бесперебойного обеспечения стран... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:27
2024-01-01T14:27
2024-01-01T14:28
экономика
россия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россия в период председательства в СНГ в 2024 году будет способствовать формированию единого агропромышленного рынка в целях бесперебойного обеспечения стран Содружества качественными продуктами питания, говорится в Концепции председательства РФ в СНГ, опубликованной на сайте Кремля 1 января. "Планируется способствовать формированию на пространстве СНГ единого агропромышленного рынка в целях бесперебойного обеспечения стран Содружества качественными продуктами питания и достижения объединением лидирующих позиций в области продовольственной безопасности, наращивания научно-технического и инновационного потенциала в агропромышленном комплексе, расширения взаимных поставок сельскохозяйственной техники", - говорится в документе.
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экономика, россия, снг
Россия поспособствует формированию единого агропромышленного рынка в СНГ
Кремль: РФ поспособствует формированию единого агропромышленного рынка в СНГ