https://ria.ru/20240101/sng-1919356833.html

Россия поспособствует формированию единого агропромышленного рынка в СНГ

Россия поспособствует формированию единого агропромышленного рынка в СНГ - РИА Новости, 01.01.2024

Россия поспособствует формированию единого агропромышленного рынка в СНГ

Россия в период председательства в СНГ в 2024 году будет способствовать формированию единого агропромышленного рынка в целях бесперебойного обеспечения стран... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:27

2024-01-01T14:27

2024-01-01T14:28

экономика

россия

снг

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россия в период председательства в СНГ в 2024 году будет способствовать формированию единого агропромышленного рынка в целях бесперебойного обеспечения стран Содружества качественными продуктами питания, говорится в Концепции председательства РФ в СНГ, опубликованной на сайте Кремля 1 января. "Планируется способствовать формированию на пространстве СНГ единого агропромышленного рынка в целях бесперебойного обеспечения стран Содружества качественными продуктами питания и достижения объединением лидирующих позиций в области продовольственной безопасности, наращивания научно-технического и инновационного потенциала в агропромышленном комплексе, расширения взаимных поставок сельскохозяйственной техники", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240101/sng-1919355388.html

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экономика, россия, снг