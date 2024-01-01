https://ria.ru/20240101/rossiya-1919362406.html

Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, заявил Путин

Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 01.01.2024

Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, заявил Путин

Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, но мы, похоже, с ними разберемся быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T15:03

2024-01-01T15:03

2024-01-01T15:24

россия

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919365534_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9f33f69d27155bcb1cdf0e26a3481d79.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, но мы, похоже, с ними разберемся быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин. "Несмотря на то, что они испокон веков ставят такую задачу - разобраться с Россией, мы сами быстрее с ними разберемся, похоже", - сказал Путин в ходе посещения госпиталя им. Вишневского.

https://ria.ru/20240101/pobeda-1919281977.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о задаче Запада разобраться с Россией Путин о задаче Запада разобраться с Россией 2024-01-01T15:03 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, в мире