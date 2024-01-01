Рейтинг@Mail.ru
Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 01.01.2024 (обновлено: 15:24 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/rossiya-1919362406.html
Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, заявил Путин
Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 01.01.2024
Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, заявил Путин
Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, но мы, похоже, с ними разберемся быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T15:03
2024-01-01T15:24
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919365534_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9f33f69d27155bcb1cdf0e26a3481d79.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, но мы, похоже, с ними разберемся быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин. "Несмотря на то, что они испокон веков ставят такую задачу - разобраться с Россией, мы сами быстрее с ними разберемся, похоже", - сказал Путин в ходе посещения госпиталя им. Вишневского.
https://ria.ru/20240101/pobeda-1919281977.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о задаче Запада разобраться с Россией
Путин о задаче Запада разобраться с Россией
2024-01-01T15:03
true
PT0M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919365534_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_237664ed87f000cec0dc8df9cf2c45fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, заявил Путин

Путин: у Запада задача разобраться с Россией, но мы с ними разберемся быстрее

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, но мы, похоже, с ними разберемся быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Несмотря на то, что они испокон веков ставят такую задачу - разобраться с Россией, мы сами быстрее с ними разберемся, похоже", - сказал Путин в ходе посещения госпиталя им. Вишневского.
Митинг Своих не бросаем в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
И все-таки мы победили!
08:00
 
РоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала