https://ria.ru/20240101/rossiya-1919362406.html
Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, заявил Путин
Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 01.01.2024
Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, заявил Путин
Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, но мы, похоже, с ними разберемся быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T15:03
2024-01-01T15:03
2024-01-01T15:24
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, но мы, похоже, с ними разберемся быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин. "Несмотря на то, что они испокон веков ставят такую задачу - разобраться с Россией, мы сами быстрее с ними разберемся, похоже", - сказал Путин в ходе посещения госпиталя им. Вишневского.
https://ria.ru/20240101/pobeda-1919281977.html
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Путин о задаче Запада разобраться с Россией
Путин о задаче Запада разобраться с Россией
2024-01-01T15:03
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, заявил Путин
Путин: у Запада задача разобраться с Россией, но мы с ними разберемся быстрее
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, но мы, похоже, с ними разберемся быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Несмотря на то, что они испокон веков ставят такую задачу - разобраться с Россией, мы сами быстрее с ними разберемся, похоже", - сказал Путин в ходе посещения госпиталя им. Вишневского.