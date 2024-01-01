https://ria.ru/20240101/putin-1919361783.html

Путин заявил о новом минимуме уровня безработицы в России

Путин заявил о новом минимуме уровня безработицы в России - РИА Новости, 01.01.2024

Путин заявил о новом минимуме уровня безработицы в России

Безработица в России находится на минимальном уровне - 2,9%, такого никогда не было, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с ранеными участниками... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:59

2024-01-01T14:59

2024-01-01T15:13

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916346455_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_f014a4751a2c557c82bfccfbde22b2fe.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Безработица в России находится на минимальном уровне - 2,9%, такого никогда не было, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с ранеными участниками СВО во втором филиале госпиталя имени Вишневского."У нас минимальный уровень безработицы за всю историю России - 2,9%, такого никогда не было", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20240101/ekonomika-1919361658.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин