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Путин заявил о новом минимуме уровня безработицы в России - РИА Новости, 01.01.2024
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14:59 01.01.2024 (обновлено: 15:13 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/putin-1919361783.html
Путин заявил о новом минимуме уровня безработицы в России
Путин заявил о новом минимуме уровня безработицы в России - РИА Новости, 01.01.2024
Путин заявил о новом минимуме уровня безработицы в России
Безработица в России находится на минимальном уровне - 2,9%, такого никогда не было, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с ранеными участниками... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:59
2024-01-01T15:13
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Безработица в России находится на минимальном уровне - 2,9%, такого никогда не было, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с ранеными участниками СВО во втором филиале госпиталя имени Вишневского."У нас минимальный уровень безработицы за всю историю России - 2,9%, такого никогда не было", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20240101/ekonomika-1919361658.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о новом минимуме уровня безработицы в России

Путин: безработица в РФ составляет всего 2,9%, такого раньше никогда не было

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Безработица в России находится на минимальном уровне - 2,9%, такого никогда не было, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с ранеными участниками СВО во втором филиале госпиталя имени Вишневского.
«
"У нас минимальный уровень безработицы за всю историю России - 2,9%, такого никогда не было", - сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Путин рассказал, чем российская экономика отличается от украинской
14:58
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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