https://ria.ru/20240101/putin-1919361783.html
Путин заявил о новом минимуме уровня безработицы в России
Путин заявил о новом минимуме уровня безработицы в России - РИА Новости, 01.01.2024
Путин заявил о новом минимуме уровня безработицы в России
Безработица в России находится на минимальном уровне - 2,9%, такого никогда не было, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с ранеными участниками... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:59
2024-01-01T14:59
2024-01-01T15:13
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916346455_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_f014a4751a2c557c82bfccfbde22b2fe.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Безработица в России находится на минимальном уровне - 2,9%, такого никогда не было, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с ранеными участниками СВО во втором филиале госпиталя имени Вишневского."У нас минимальный уровень безработицы за всю историю России - 2,9%, такого никогда не было", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20240101/ekonomika-1919361658.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916346455_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_578ca0ce240dfb6957eb13be54637f07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о новом минимуме уровня безработицы в России
Путин: безработица в РФ составляет всего 2,9%, такого раньше никогда не было