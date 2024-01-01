https://ria.ru/20240101/predsedatelstvo-1919353356.html

Кремль опубликовал концепцию председательства России в СНГ в 2024 году

Кремль опубликовал концепцию председательства России в СНГ в 2024 году - РИА Новости, 01.01.2024

Кремль опубликовал концепцию председательства России в СНГ в 2024 году

Председательство России в СНГ в 2024 году будет направлено на обеспечение преемственности и дальнейшее укрепление Содружества, следует из концепции,... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:03

2024-01-01T14:03

2024-01-01T16:43

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Председательство России в СНГ в 2024 году будет направлено на обеспечение преемственности и дальнейшее укрепление Содружества, следует из концепции, опубликованной на сайте Кремля."Председательство будет направлено на обеспечение преемственности в деятельности Содружества и достижение следующих целей: дальнейшее укрепление СНГ как интеграционного объединения, повышение его международного авторитета, развитие сотрудничества между Содружеством и другими международными организациями, а также заинтересованными государствами", — говорится в документе.Внешнеполитическое взаимодействиеОсобое внимание планируется уделять укреплению на международной арене положительного образа СНГ как развивающегося интеграционного объединения, его адаптации к новой архитектуре многополярного миропорядка. Важным направлением будет и "внешнее" позиционирование СНГ, развитие его связей с дружественными государствами, международными организациями и объединениями, в том числе с ЕАЭСЮ ОДКБ, ШОС, АТЭС и другими. Торгово-экономическая областьСреди приоритетов: дальнейшее развитие зоны свободной торговли, наращивание потенциала экономического сотрудничества и стимулирование деловой активности бизнеса. Особое внимание Россия уделит вопросам импортозамещения и расширения товарных обменов, экономическим аспектам климатической повестки, а также минимизации негативных последствий применения некоторыми государствами односторонних санкций, нарушающих нормы международного права.Сфера энергетикиПриоритетными задачами будет обеспечение энергетической безопасности; эффективное использование энергетических ресурсов и возможностей международной торговли энергоресурсами; обеспечение научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса государств–участников СНГ.Укрепление финансового суверенитетаРоссия будет работать над расширением использования национальных валют и формированием независимой расчетной инфраструктуры. Планируется также проработать практические аспекты обеспечения бесперебойного обслуживания внешнеторговых контрактов, цифровизации финансовых рынков, расширения взаимодействия в области платежно-расчетных отношений, в том числе в части взаимного приема национальных платежных карт. Противодействие традиционным и новым вызовам и угрозамОсобое внимание будет уделяться взаимодействию в противостоянии таким угрозам, как терроризм, экстремизм, транснациональная преступность, отмывание доходов, полученных преступным путем, незаконный оборот наркотиков, огнестрельного оружия и боеприпасов. Продолжится практика проведения совместных операций по выявлению и пресечению каналов наркотрафика и незаконного оборота оружия. Военно-техническое взаимодействиеПредусматривается реализация долгосрочных программ по развитию совместных систем военного назначения, расширение сотрудничества по вопросам военно-профессиональной подготовки военнослужащих, военного образования, науки, культуры, спорта и другим. Значительное внимание планируется уделить совместной работе в области военно-патриотического воспитания.Культурно-гуманитарная сфераВ числе российских приоритетов значится укрепление общего культурно-гуманитарного пространства Содружества. Важным направлением работы здесь названо противодействие внешнему деструктивному влиянию на культурно-гуманитарное пространство государств — участников СНГ, включая попытки "отмены культуры" того или иного народа или его вклада в мировое культурное наследие. Еще одно направление — поддержка мер по борьбе с фальсификацией истории и попытками реабилитации нацизма.Продолжится работа над совместными проектами стран СНГ по защите, поддержке и продвижению русского языка как языка межнационального общения, а также по запуску практической деятельности международной организации по русскому языку, открытой для присоединения всех стран, разделяющих ее цели и принципы.

https://ria.ru/20231225/eaes-1918030836.html

https://ria.ru/20240101/sng-1919312163.html

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