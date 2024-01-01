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В Харьковской области из-за взрывов пострадало предприятие
В Харьковской области из-за взрывов пострадало предприятие - РИА Новости, 01.01.2024
В Харьковской области из-за взрывов пострадало предприятие
Предприятие повреждено из-за обстрелов в Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T09:51
2024-01-01T09:51
2024-01-01T09:51
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Предприятие повреждено из-за обстрелов в Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. "В 16.50 (17.50 мск) нанесли удар по территории предприятия в городе Чугуев. Частично разрушено ангарное помещение, поврежден склад", - написал Синегубов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
В Харьковской области из-за взрывов пострадало предприятие
Глава Харьковской ОВА Синегубов заявил о повреждении предприятия из-за взрывов