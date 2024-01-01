В японском городе Вадзима возник крупный пожар после землетрясений
В городе Вадзима префектуры Исикава возник крупный пожар после землетрясений
© Кадр видео очевидцаПожар после серии землетрясений в городе Вадзима в Японии. 1 января 2024
© Кадр видео очевидца
Пожар после серии землетрясений в городе Вадзима в Японии. 1 января 2024
ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Крупный пожар возник в городе Вадзима японской префектуры Исикава после серии мощных землетрясений, сообщают местные СМИ.
В частности, по данным агентства Киодо, в тушении возгорания задействованы несколько пожарных расчетов.
В свою очередь, телеканал NHK публикует кадры, на которых виден пожар, однако рассмотреть, где именно произошло возгорание, невозможно.
Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.
Была объявлена угроза цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается. Как заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси, данных о сбоях в работе АЭС пока не поступало.
После землетрясений при канцелярии премьер-министра был создан штаб по сбору информации. Глава правительства Японии Фумио Кисида призвал людей предпринять меры для обеспечения безопасности жизней.