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В японском городе Вадзима возник крупный пожар после землетрясений - РИА Новости, 01.01.2024
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12:17 01.01.2024 (обновлено: 12:44 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/pozhar-1919339349.html
В японском городе Вадзима возник крупный пожар после землетрясений
В японском городе Вадзима возник крупный пожар после землетрясений - РИА Новости, 01.01.2024
В японском городе Вадзима возник крупный пожар после землетрясений
Крупный пожар возник в городе Вадзима японской префектуры Исикава после серии мощных землетрясений, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T12:17
2024-01-01T12:44
исикава
серия землетрясений в японии в 2024 году
в мире
япония
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ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Крупный пожар возник в городе Вадзима японской префектуры Исикава после серии мощных землетрясений, сообщают местные СМИ.В частности, по данным агентства Киодо, в тушении возгорания задействованы несколько пожарных расчетов.В свою очередь, телеканал NHK публикует кадры, на которых виден пожар, однако рассмотреть, где именно произошло возгорание, невозможно.Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.Была объявлена угроза цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается. Как заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси, данных о сбоях в работе АЭС пока не поступало.После землетрясений при канцелярии премьер-министра был создан штаб по сбору информации. Глава правительства Японии Фумио Кисида призвал людей предпринять меры для обеспечения безопасности жизней.
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исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году, в мире, япония
Исикава, Серия землетрясений в Японии в 2024 году, В мире, Япония
В японском городе Вадзима возник крупный пожар после землетрясений

В городе Вадзима префектуры Исикава возник крупный пожар после землетрясений

© Кадр видео очевидцаПожар после серии землетрясений в городе Вадзима в Японии. 1 января 2024
Пожар после серии землетрясений в городе Вадзима в Японии. 1 января 2024
© Кадр видео очевидца
Пожар после серии землетрясений в городе Вадзима в Японии. 1 января 2024
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 янв – РИА Новости. Крупный пожар возник в городе Вадзима японской префектуры Исикава после серии мощных землетрясений, сообщают местные СМИ.
В частности, по данным агентства Киодо, в тушении возгорания задействованы несколько пожарных расчетов.
В свою очередь, телеканал NHK публикует кадры, на которых виден пожар, однако рассмотреть, где именно произошло возгорание, невозможно.
Днем в понедельник на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.
Была объявлена угроза цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается. Как заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси, данных о сбоях в работе АЭС пока не поступало.
После землетрясений при канцелярии премьер-министра был создан штаб по сбору информации. Глава правительства Японии Фумио Кисида призвал людей предпринять меры для обеспечения безопасности жизней.
Последствия землетрясения в городе Вадзима в Японии. 1 января 2024 - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
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ИсикаваСерия землетрясений в Японии в 2024 годуВ миреЯпония
 
 
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