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В Николаевской области загорелся объект инфраструктуры
В Николаевской области загорелся объект инфраструктуры - РИА Новости, 01.01.2024
В Николаевской области загорелся объект инфраструктуры
Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Николаевской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T10:06
2024-01-01T10:06
2024-01-01T10:06
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Николаевской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале. "Ночью, 31 декабря, в Николаевском районе в результате попадания БПЛА произошел пожар на инфраструктурном объекте, который был оперативно ликвидирован", - написал Ким. О каком объекте инфраструктуры идет речь, он не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина
В Николаевской области загорелся объект инфраструктуры
Глава Николаевской ОВА Ким сообщил о пожаре на объекте инфраструктуры