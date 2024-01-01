https://ria.ru/20240101/postradavshie-1919407602.html
В ДНР с 2014 года погибли более девяти тысяч мирных жителей
В ДНР с 2014 года погибли более девяти тысяч мирных жителей - РИА Новости, 01.01.2024
В ДНР с 2014 года погибли более девяти тысяч мирных жителей
На территории ДНР с мая 2014 года по 2023 год погибли свыше 9 тысяч мирных жителей, ранены более 13 тысяч, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T23:13
2024-01-01T23:13
2024-01-01T23:13
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. На территории ДНР с мая 2014 года по 2023 год погибли свыше 9 тысяч мирных жителей, ранены более 13 тысяч, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство сообщило, что с 2014 года погибли 9 152 мирных жителя, из них 233 ребенка, ранены 13 530 гражданских лиц. С момента эскалации ситуации 17 февраля 2022 года погибли 4 778 мирных жителей, в том числе 142 ребенка. За это время ВСУ обстреляли территорию ДНР 28 767 раз, выпустив более 156 тысяч боеприпасов. Как отмечают в ДНР, с 17 февраля 2022 года было повреждено более 3,3 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 193 медицинских и 674 образовательных учреждения.
https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
В ДНР с 2014 года погибли более девяти тысяч мирных жителей
В ДНР с 2014 года погибли 9152 мирных жителя, включая 233 детей