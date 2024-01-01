https://ria.ru/20240101/pogoda-1919355161.html
Москвичей предупредили о сильных морозах в начале января
Москвичей предупредили о сильных морозах в начале января - РИА Новости, 01.01.2024
Москвичей предупредили о сильных морозах в начале января
Самые крепкие 25-градусные морозы в Москве ожидаются 3-4 января, после чего немного потеплеет, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:17
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Самые крепкие 25-градусные морозы в Москве ожидаются 3-4 января, после чего немного потеплеет, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Практически всю неделю в столичном регионе сохранится холодная погода. Самый крепкий мороз у нас придётся на 3-4 января, потому что мы ещё будем находиться под влиянием ультраполярного вторжения", — рассказала Позднякова.По её словам, 2 и 3 числа погода будет без осадков, если возможны какие-то отдельные снежинки, это будет за счёт вымораживания воздуха при очень низкой температуре и в ночные, и в дневные часы."То, что касается температурного режима, 3 января температура будет понижаться в ночные часы до минус 22 - минус 27, 4 января - такая же температура по региону, в Москве около минус 23 - минус 25, хотя на окраинах может быть и ниже. Дневная температура 4 числа - минус 21 - минус 23 градуса, то есть температура воздуха будет градусов на 14-15 ниже климатической нормы. Такое в первой пятидневке января случается крайне редко", — рассказала синоптик.Метеоролог добавила, что в последующие дни температура воздуха постепенно чуть-чуть повысится, потому что по югу будет проходить циклон, и он немножко вытеснит холодный воздух."В Москве на уровне полутора километров температура воздуха немного повысится, и поэтому, мы считаем, что 5-6 числа морозы хотя сохранятся, но они будут менее крепкими. Мы считаем, что 5 числа ночная температура останется такой же низкой, а дневная температура начнёт постепенно повышаться. Мы ждём, что 5 января преобладающая температура по региону минус 15 - минус 20, и эта же температура уйдёт в ночь на шестое. Шестого числа уже местами небольшой снежок, температура в течение суток в Москве минус 15 - минус 20, и ветер северо-восточный сменит направление сначала на северный, потом на северо-западный, то есть процесс ультраполярного вторжения завершится", — добавила Позднякова.
https://ria.ru/20240101/kanikuly-1890956524.html
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общество, москва, новый год, татьяна позднякова
Общество, Москва, Новый год, Татьяна Позднякова
Москвичей предупредили о сильных морозах в начале января
Синоптик Позднякова: в Москве 3-4 января ожидаются морозы до минус 25 градусов
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Самые крепкие 25-градусные морозы в Москве ожидаются 3-4 января, после чего немного потеплеет, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Практически всю неделю в столичном регионе сохранится холодная погода. Самый крепкий мороз у нас придётся на 3-4 января, потому что мы ещё будем находиться под влиянием ультраполярного вторжения", — рассказала Позднякова.
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По её словам, 2 и 3 числа погода будет без осадков, если возможны какие-то отдельные снежинки, это будет за счёт вымораживания воздуха при очень низкой температуре и в ночные, и в дневные часы.
"То, что касается температурного режима, 3 января температура будет понижаться в ночные часы до минус 22 - минус 27, 4 января - такая же температура по региону, в Москве около минус 23 - минус 25, хотя на окраинах может быть и ниже. Дневная температура 4 числа - минус 21 - минус 23 градуса, то есть температура воздуха будет градусов на 14-15 ниже климатической нормы. Такое в первой пятидневке января случается крайне редко", — рассказала синоптик.
Метеоролог добавила, что в последующие дни температура воздуха постепенно чуть-чуть повысится, потому что по югу будет проходить циклон, и он немножко вытеснит холодный воздух.
"В Москве на уровне полутора километров температура воздуха немного повысится, и поэтому, мы считаем, что 5-6 числа морозы хотя сохранятся, но они будут менее крепкими. Мы считаем, что 5 числа ночная температура останется такой же низкой, а дневная температура начнёт постепенно повышаться. Мы ждём, что 5 января преобладающая температура по региону минус 15 - минус 20, и эта же температура уйдёт в ночь на шестое. Шестого числа уже местами небольшой снежок, температура в течение суток в Москве минус 15 - минус 20, и ветер северо-восточный сменит направление сначала на северный, потом на северо-западный, то есть процесс ультраполярного вторжения завершится", — добавила Позднякова.
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