https://ria.ru/20240101/osetiya-1919402013.html

Минобразования Северной Осетии опровергло фейк о нападении на школу

Минобразования Северной Осетии опровергло фейк о нападении на школу - РИА Новости, 01.01.2024

Минобразования Северной Осетии опровергло фейк о нападении на школу

Министр образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова опровергла фейковую информацию в соцсетях о якобы нападении на одну из школ республики, назвав... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T21:22

2024-01-01T21:22

2024-01-01T21:22

беслан

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 1 янв – РИА Новости. Министр образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова опровергла фейковую информацию в соцсетях о якобы нападении на одну из школ республики, назвав "нелюдями" тех, кто при подобных провокациях упоминает трагедию в Беслане. "В социальных сетях распространяется информация о возможном нападении на одну из школ Северной Осетии. Хочу подчеркнуть, что информация – ложная! Она проверена соответствующими службами, правоохранительные органы держат ситуацию на контроле", - написала Алибекова в Telegram-канале. По данным органов безопасности, распространивший фейк канал может быть создан одним из украинских центров информационно психологических операций (ЦИПсО). По словам регионального министра, задача подобных центров - "посеять панику, оказывая эмоциональное и психологическое воздействие на людей." Алибекова также отметила, что подобные каналы появлялись и в других городах России, а посты с теми же фото, что и сейчас, размещались в начале декабря. "Подобные посты считаю настоящим преступлением. Особенно чудовищно то, что эти нелюди - авторы фейков - упоминают школу в Беслане. Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации!" – заявила министр. Теракт в Беслане произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы захватили городскую школу в №1 во время проведения праздничной линейки. В заложники тогда были взяты более 1,2 тысячи человек, большинство из которых дети. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая еду и ограничивая в воде. Жертвами этой трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей. При освобождении заложников погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.

https://ria.ru/20231207/strelba-1914291933.html

https://ria.ru/20231207/okhrana-1914378557.html

https://ria.ru/20231026/terrorizm-1905464854.html

беслан

россия

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беслан, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)