Рейтинг@Mail.ru
Минобразования Северной Осетии опровергло фейк о нападении на школу - РИА Новости, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:22 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/osetiya-1919402013.html
Минобразования Северной Осетии опровергло фейк о нападении на школу
Минобразования Северной Осетии опровергло фейк о нападении на школу - РИА Новости, 01.01.2024
Минобразования Северной Осетии опровергло фейк о нападении на школу
Министр образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова опровергла фейковую информацию в соцсетях о якобы нападении на одну из школ республики, назвав... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T21:22
2024-01-01T21:22
беслан
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137716/43/1377164367_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_7f6c6903372c00b4fdf6e08750ea75c6.jpg
ПЯТИГОРСК, 1 янв – РИА Новости. Министр образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова опровергла фейковую информацию в соцсетях о якобы нападении на одну из школ республики, назвав "нелюдями" тех, кто при подобных провокациях упоминает трагедию в Беслане. "В социальных сетях распространяется информация о возможном нападении на одну из школ Северной Осетии. Хочу подчеркнуть, что информация – ложная! Она проверена соответствующими службами, правоохранительные органы держат ситуацию на контроле", - написала Алибекова в Telegram-канале. По данным органов безопасности, распространивший фейк канал может быть создан одним из украинских центров информационно психологических операций (ЦИПсО). По словам регионального министра, задача подобных центров - "посеять панику, оказывая эмоциональное и психологическое воздействие на людей." Алибекова также отметила, что подобные каналы появлялись и в других городах России, а посты с теми же фото, что и сейчас, размещались в начале декабря. "Подобные посты считаю настоящим преступлением. Особенно чудовищно то, что эти нелюди - авторы фейков - упоминают школу в Беслане. Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации!" – заявила министр. Теракт в Беслане произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы захватили городскую школу в №1 во время проведения праздничной линейки. В заложники тогда были взяты более 1,2 тысячи человек, большинство из которых дети. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая еду и ограничивая в воде. Жертвами этой трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей. При освобождении заложников погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
https://ria.ru/20231207/strelba-1914291933.html
https://ria.ru/20231207/okhrana-1914378557.html
https://ria.ru/20231026/terrorizm-1905464854.html
беслан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137716/43/1377164367_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_d9e7f9a1b1ea85c19d242cc6131c2987.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
беслан, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Беслан, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Минобразования Северной Осетии опровергло фейк о нападении на школу

Минобразования Северной Осетии опровергло фейк в соцсетях о нападении на школу

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкВид города Владикавказа
Вид города Владикавказа - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в медиабанк
Вид города Владикавказа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 1 янв – РИА Новости. Министр образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова опровергла фейковую информацию в соцсетях о якобы нападении на одну из школ республики, назвав "нелюдями" тех, кто при подобных провокациях упоминает трагедию в Беслане.
"В социальных сетях распространяется информация о возможном нападении на одну из школ Северной Осетии. Хочу подчеркнуть, что информация – ложная! Она проверена соответствующими службами, правоохранительные органы держат ситуацию на контроле", - написала Алибекова в Telegram-канале.
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Случаи стрельбы в российских учебных заведениях в 2019-2023 годах
7 декабря 2023, 11:05
По данным органов безопасности, распространивший фейк канал может быть создан одним из украинских центров информационно психологических операций (ЦИПсО). По словам регионального министра, задача подобных центров - "посеять панику, оказывая эмоциональное и психологическое воздействие на людей."
Алибекова также отметила, что подобные каналы появлялись и в других городах России, а посты с теми же фото, что и сейчас, размещались в начале декабря.
Сотрудник полиции у гимназии №5 в Брянске - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
В ГД предложили пересмотреть систему охраны школ после трагедии в Брянске
7 декабря 2023, 15:05
"Подобные посты считаю настоящим преступлением. Особенно чудовищно то, что эти нелюди - авторы фейков - упоминают школу в Беслане. Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации!" – заявила министр.
Теракт в Беслане произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы захватили городскую школу в №1 во время проведения праздничной линейки. В заложники тогда были взяты более 1,2 тысячи человек, большинство из которых дети. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая еду и ограничивая в воде. Жертвами этой трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей. При освобождении заложников погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Жителя Саратова заподозрили в сотрудничестве с проукраинскими террористами
26 октября 2023, 18:09
 
БесланРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала