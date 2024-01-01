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Норвегия разрешила прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине - РИА Новости, 01.01.2024
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22:23 01.01.2024 (обновлено: 23:23 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/oruzhie-1919404863.html
Норвегия разрешила прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине
Норвегия разрешила прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине - РИА Новости, 01.01.2024
Норвегия разрешила прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине
Правительство Норвегии разрешило отечественным компаниям напрямую продавать оружие и оборонную продукцию Украине, следует из релиза на сайте кабмина страны. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T22:23
2024-01-01T23:23
норвегия
украина
в мире
специальная военная операция на украине
нато
эспен барт эйде
f-16
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Правительство Норвегии разрешило отечественным компаниям напрямую продавать оружие и оборонную продукцию Украине, следует из релиза на сайте кабмина страны."Норвежское правительство решило разрешить прямую продажу оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности военным структурам Украины", — говорится в документе.Так, теперь местные компании могут обращаться в Министерство иностранных дел за необходимой лицензией.При этом Норвегия продолжит придерживаться решения парламента от 1959 года, согласно которому страна не допустит продажи оружия и боеприпасов в районы, где идет война или существует ее угроза."Тот факт, что правительство сейчас разрешает прямые продажи Украине, не означает, что мы разрешим прямые продажи оружия странам, находящимся в состоянии войны, на общих основаниях", — уточняется в релизе.В свою очередь, глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде объяснил этот шаг чрезвычайной ситуацией, в которой оказалось королевство вместе с союзниками.Отмечается, что указанное изменение вступило в силу с 1 января 2024 года.В ноябре прошлого года телекомпания NRK со ссылкой на диссертацию исследователей из института торговли Норвегии сообщила, что королевство в 2022 году заработало на Украине около 334 миллиардов крон (28,6 миллиарда евро). Такую прибыль специалисты объяснили тем, что после начала военного конфликта на мировом рынке резко выросли цены на газ, что оказалось выгодно для Норвегии, в экономике которой нефтегазовая отрасль — одна из базовых.В августе Осло принял решение передать киевским властям американские истребители четвертого поколения F-16. Таким образом, Норвегия стала третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, пообещавшей передать Украине эти самолеты.
https://ria.ru/20240101/zapad-1919309553.html
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917762266.html
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норвегия, украина, в мире, нато, эспен барт эйде, f-16
Норвегия, Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине, НАТО, Эспен Барт Эйде, F-16
Норвегия разрешила прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине

Норвегия разрешила местным компаниям продажу оружия и военной продукции Украине

© Fotolia / mmuenzlФлаг на норвежской границе
Флаг на норвежской границе - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© Fotolia / mmuenzl
Флаг на норвежской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Правительство Норвегии разрешило отечественным компаниям напрямую продавать оружие и оборонную продукцию Украине, следует из релиза на сайте кабмина страны.
"Норвежское правительство решило разрешить прямую продажу оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности военным структурам Украины", — говорится в документе.
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Так, теперь местные компании могут обращаться в Министерство иностранных дел за необходимой лицензией.
При этом Норвегия продолжит придерживаться решения парламента от 1959 года, согласно которому страна не допустит продажи оружия и боеприпасов в районы, где идет война или существует ее угроза.
«
"Тот факт, что правительство сейчас разрешает прямые продажи Украине, не означает, что мы разрешим прямые продажи оружия странам, находящимся в состоянии войны, на общих основаниях", — уточняется в релизе.
В свою очередь, глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде объяснил этот шаг чрезвычайной ситуацией, в которой оказалось королевство вместе с союзниками.
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Отмечается, что указанное изменение вступило в силу с 1 января 2024 года.
В ноябре прошлого года телекомпания NRK со ссылкой на диссертацию исследователей из института торговли Норвегии сообщила, что королевство в 2022 году заработало на Украине около 334 миллиардов крон (28,6 миллиарда евро). Такую прибыль специалисты объяснили тем, что после начала военного конфликта на мировом рынке резко выросли цены на газ, что оказалось выгодно для Норвегии, в экономике которой нефтегазовая отрасль — одна из базовых.
В августе Осло принял решение передать киевским властям американские истребители четвертого поколения F-16. Таким образом, Норвегия стала третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, пообещавшей передать Украине эти самолеты.
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