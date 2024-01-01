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ВСУ выпустили еще восемь ракет из РСЗО по Донецку в новогоднюю ночь - РИА Новости, 01.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:55 01.01.2024 (обновлено: 04:07 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/obstrely-1919306490.html
ВСУ выпустили еще восемь ракет из РСЗО по Донецку в новогоднюю ночь
ВСУ выпустили еще восемь ракет из РСЗО по Донецку в новогоднюю ночь - РИА Новости, 01.01.2024
ВСУ выпустили еще восемь ракет из РСЗО по Донецку в новогоднюю ночь
Украинские войска после Нового года выпустили еще восемь ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T03:55
2024-01-01T04:07
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
происшествия
россия
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска после Нового года выпустили еще восемь ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее сообщалось, что сразу после полуночи по Донецку было выпущено 20 ракет РСЗО. Жертвами этого обстрела стали четыре человека, 13 пострадали."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 03.45 - город Донецк: выпущено 8 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.Министерство по чрезвычайным ситуациям ДНР обратилось к жителям Донецка с просьбой оставаться в укрытиях, не подвергать себя опасности.
https://ria.ru/20240101/trevoga-1919306285.html
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донецк, донецкая народная республика, происшествия, россия, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Россия, СЦКК, Украина
ВСУ выпустили еще восемь ракет из РСЗО по Донецку в новогоднюю ночь

СЦКК: ВСУ выпустили еще восемь ракет из РСЗО по Донецку в новогоднюю ночь

© фото очевидцаПоследствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
© фото очевидца
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска после Нового года выпустили еще восемь ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее сообщалось, что сразу после полуночи по Донецку было выпущено 20 ракет РСЗО. Жертвами этого обстрела стали четыре человека, 13 пострадали.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 03.45 - город Донецк: выпущено 8 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.
Министерство по чрезвычайным ситуациям ДНР обратилось к жителям Донецка с просьбой оставаться в укрытиях, не подвергать себя опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияРоссияСЦККУкраина
 
 
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