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ВСУ выпустили 12 снарядов по Горловке и Донецку
ВСУ выпустили 12 снарядов по Горловке и Донецку - РИА Новости, 01.01.2024
ВСУ выпустили 12 снарядов по Горловке и Донецку
Украинские войска в новогоднюю ночь выпустили 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Горловке и Донецку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T01:51
2024-01-01T01:51
2024-01-01T11:55
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска в новогоднюю ночь выпустили 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Горловке и Донецку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01.00 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра; 01.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 01.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Россия
ВСУ выпустили 12 снарядов по Горловке и Донецку
СЦКК: украинские войска выпустили 12 снарядов по Горловке и Донецку