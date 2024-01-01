https://ria.ru/20240101/obstrel-1919348426.html

ВСУ выпустили почти 200 снарядов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили почти 200 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 01.01.2024

ВСУ выпустили почти 200 снарядов по Белгородской области за сутки

Украинские военные в последний день 2023 года выпустили более 190 снарядов по территории Белгородской области, это самое большое количество обстрелов за день в... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T13:10

2024-01-01T13:10

2024-01-01T13:10

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Украинские военные в последний день 2023 года выпустили более 190 снарядов по территории Белгородской области, это самое большое количество обстрелов за день в декабре, следует из информации губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram-канале. В понедельник губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 31 декабря. За прошедшие сутки украинские военные выпустили по шести районам 194 снаряда, больше половины из них пришлись по Белгородскому району. Кроме того, было сбито два беспилотника и инфраструктурный объект подвергся атаке украинского дрона. Согласно статистике, количество обстрелов 31 декабря является максимальным начиная с 10 ноября, когда было выпущено более 200 выстрелов по хутору Старый в Волоконовском районе. "В Белгородском районе по хутору Церковный выпущен один артиллерийский снаряд, по селу Устинка - 5 артиллерийских снарядов, по селу Красный Хутор - 15 гранатометных выстрелов, по селу Наумовка - два артиллерийских выстрела и 49 гранатометных выстрелов, по селу Щетиновка - 4 артиллерийских снаряда и 29 гранатометных выстрелов. В селе Солнцевка средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА без последующей детонации", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе на окраине села Цаповка средствами радиоэлектронной борьбы посажен БВС со взрывным устройством. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда. Также инфраструктурный объект связи на окраине села Тишанка был атакован дроном. По словам губернатора, в Краснояружском районе в результате прилета одного снаряда по селу Илек-Пеньковка повреждены дом, газопровод и автомобиль. По селу Теребрено зафиксировано 5 артиллерийских снарядов, повреждено одно домовладение. "В Грайворонском городском округе по окраине села Мокрая Орловка выпущено 6 минометных снарядов, по окраине села Сподарюшино - 33 снаряда, по селу Пороз – 5 минометных снарядов", - подчеркнул Гладков. Глава региона уточнил, что в Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 6 минометных снарядов, по селам Новая Таволжанка, Муром, Середа и хутору Мухин выпущено в сумме 27 минометных снарядов. В результате минометного обстрела поселка Красное погиб один мирный житель, еще один человек ранен. Повреждены магазин и линия электропередачи. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240101/obstrel-1919331709.html

https://ria.ru/20231230/belgorod-1919183898.html

https://ria.ru/20231230/belgorodskaya_oblast-1919070344.html

белгородская область

белгородский район

шебекино

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белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, происшествия