https://ria.ru/20240101/obstrel-1919345352.html

Украинские войска обстреляли ЛНР

Украинские войска обстреляли ЛНР - РИА Новости, 01.01.2024

Украинские войска обстреляли ЛНР

Армия Киева в ночь на 1 января открыла огонь по прифронтовым Лисичанску и Сватово в Луганской Народной Республике, пишут в Telegram-каналах местные... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T12:50

2024-01-01T12:50

2024-01-01T13:23

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

лисичанск

сватово

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Армия Киева в ночь на 1 января открыла огонь по прифронтовым Лисичанску и Сватово в Луганской Народной Республике, пишут в Telegram-каналах местные администрации."В первые часы после наступления Нового года украинские военные нанесли несколько ударов по мирным жителям города Сватово", - сообщила администрация Сватовского муниципального округа в своем Telegram-канале.Уточняется, что в 01.30 1 января зафиксирован обстрел со стороны ВСУ, в результате которого был полностью уничтожен жилой дом, в 03.00 Сватово подверглось обстрелу повторно - пострадала гражданская инфраструктура. Администрация Лисичанска в свою очередь в Telegram-канале сообщила, что в 00.40 город также подвергся обстрелу."Террористический киевский режим пытался запугать население прифронтовых городов и поселков в надежде испортить праздник. Но даже чудеса в новом году на нашей стороне - в результате обстрела ни один мирный житель не пострадал", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Лисичанска.

луганская народная республика

лисичанск

сватово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, лисичанск, сватово, происшествия