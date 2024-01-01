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Украинские войска обстреляли ЛНР - РИА Новости, 01.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:50 01.01.2024 (обновлено: 13:23 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/obstrel-1919345352.html
Украинские войска обстреляли ЛНР
Украинские войска обстреляли ЛНР - РИА Новости, 01.01.2024
Украинские войска обстреляли ЛНР
Армия Киева в ночь на 1 января открыла огонь по прифронтовым Лисичанску и Сватово в Луганской Народной Республике, пишут в Telegram-каналах местные... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T12:50
2024-01-01T13:23
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
лисичанск
сватово
происшествия
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ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Армия Киева в ночь на 1 января открыла огонь по прифронтовым Лисичанску и Сватово в Луганской Народной Республике, пишут в Telegram-каналах местные администрации."В первые часы после наступления Нового года украинские военные нанесли несколько ударов по мирным жителям города Сватово", - сообщила администрация Сватовского муниципального округа в своем Telegram-канале.Уточняется, что в 01.30 1 января зафиксирован обстрел со стороны ВСУ, в результате которого был полностью уничтожен жилой дом, в 03.00 Сватово подверглось обстрелу повторно - пострадала гражданская инфраструктура. Администрация Лисичанска в свою очередь в Telegram-канале сообщила, что в 00.40 город также подвергся обстрелу."Террористический киевский режим пытался запугать население прифронтовых городов и поселков в надежде испортить праздник. Но даже чудеса в новом году на нашей стороне - в результате обстрела ни один мирный житель не пострадал", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Лисичанска.
луганская народная республика
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луганская народная республика, лисичанск, сватово, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Сватово, Происшествия
Украинские войска обстреляли ЛНР

Украинские войска обстреляли Сватово и Лисичанск в ЛНР

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Армия Киева в ночь на 1 января открыла огонь по прифронтовым Лисичанску и Сватово в Луганской Народной Республике, пишут в Telegram-каналах местные администрации.
"В первые часы после наступления Нового года украинские военные нанесли несколько ударов по мирным жителям города Сватово", - сообщила администрация Сватовского муниципального округа в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в 01.30 1 января зафиксирован обстрел со стороны ВСУ, в результате которого был полностью уничтожен жилой дом, в 03.00 Сватово подверглось обстрелу повторно - пострадала гражданская инфраструктура. Администрация Лисичанска в свою очередь в Telegram-канале сообщила, что в 00.40 город также подвергся обстрелу.
"Террористический киевский режим пытался запугать население прифронтовых городов и поселков в надежде испортить праздник. Но даже чудеса в новом году на нашей стороне - в результате обстрела ни один мирный житель не пострадал", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Лисичанска.
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