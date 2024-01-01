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Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР - РИА Новости, 01.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:31 01.01.2024 (обновлено: 12:00 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/obstrel-1919332805.html
Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР - РИА Новости, 01.01.2024
Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили 21 снаряд калибра 155 миллиметров по Горловке, Ясиноватскому району и Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T11:31
2024-01-01T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд калибра 155 миллиметров по Горловке, Ясиноватскому району и Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 04.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров &lt;...&gt; 04.45 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров &lt;...&gt; 09.35 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Представительство также сообщило, что в 10.25 по Ясиноватскому району было выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров, в 10.45 по Петровскому району Донецка - четыре снаряда калибра 155 миллиметров, и в 10.55 по тому же району Донецка было выпущено еще два снаряда калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240101/obstrely-1919303817.html
донецк
горловка
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7 495 645-6601
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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР

ВСУ выпустили 21 снаряд по Горловке, Ясиноватскому району и Донецку

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия ночного обстрела Никитовского района Горловки
Последствия ночного обстрела Никитовского района Горловки - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия ночного обстрела Никитовского района Горловки
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд калибра 155 миллиметров по Горловке, Ясиноватскому району и Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 04.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров <...> 04.45 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров <...> 09.35 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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Представительство также сообщило, что в 10.25 по Ясиноватскому району было выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров, в 10.45 по Петровскому району Донецка - четыре снаряда калибра 155 миллиметров, и в 10.55 по тому же району Донецка было выпущено еще два снаряда калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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