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В белгородском поселке школа получила повреждения после обстрела ВСУ
В белгородском поселке школа получила повреждения после обстрела ВСУ - РИА Новости, 01.01.2024
В белгородском поселке школа получила повреждения после обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского горокруга, один из снарядов прилетел на территорию школы, выбиты окна и посечен фасад здания, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T11:18
2024-01-01T11:18
2024-01-01T11:18
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 янв - РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского горокруга, один из снарядов прилетел на территорию школы, выбиты окна и посечен фасад здания, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В одном частном жилом доме пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна. В ближайшее время закроем тепловой контур дома, а затем приступим к восстановительным работам. Также один снаряд прилетел на территорию школы - взрывной волной выбиты окна и посечен фасад здания", - написал Гладков.Он добавил, что подомовой обход территории продолжается. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Атаке со стороны ВСУ подвергся поселок Красное 31 декабря. Погиб пожилой мужчина, в момент обстрела он находился в продуктовом магазине. Также пострадала женщина, продавец магазина. Поселок находится примерно в километре от украинской границы.
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
В белгородском поселке школа получила повреждения после обстрела ВСУ
Гладков: школу повредило после обстрела ВСУ поселка Красное Белгородской области