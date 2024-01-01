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В белгородском поселке школа получила повреждения после обстрела ВСУ - РИА Новости, 01.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:18 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/obstrel-1919331709.html
В белгородском поселке школа получила повреждения после обстрела ВСУ
В белгородском поселке школа получила повреждения после обстрела ВСУ - РИА Новости, 01.01.2024
В белгородском поселке школа получила повреждения после обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского горокруга, один из снарядов прилетел на территорию школы, выбиты окна и посечен фасад здания, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T11:18
2024-01-01T11:18
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 янв - РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского горокруга, один из снарядов прилетел на территорию школы, выбиты окна и посечен фасад здания, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В одном частном жилом доме пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна. В ближайшее время закроем тепловой контур дома, а затем приступим к восстановительным работам. Также один снаряд прилетел на территорию школы - взрывной волной выбиты окна и посечен фасад здания", - написал Гладков.Он добавил, что подомовой обход территории продолжается. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Атаке со стороны ВСУ подвергся поселок Красное 31 декабря. Погиб пожилой мужчина, в момент обстрела он находился в продуктовом магазине. Также пострадала женщина, продавец магазина. Поселок находится примерно в километре от украинской границы.
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
В белгородском поселке школа получила повреждения после обстрела ВСУ

Гладков: школу повредило после обстрела ВСУ поселка Красное Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда
Осколки украинского снаряда - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки украинского снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 янв - РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского горокруга, один из снарядов прилетел на территорию школы, выбиты окна и посечен фасад здания, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В одном частном жилом доме пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна. В ближайшее время закроем тепловой контур дома, а затем приступим к восстановительным работам. Также один снаряд прилетел на территорию школы - взрывной волной выбиты окна и посечен фасад здания", - написал Гладков.
Он добавил, что подомовой обход территории продолжается.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Атаке со стороны ВСУ подвергся поселок Красное 31 декабря. Погиб пожилой мужчина, в момент обстрела он находился в продуктовом магазине. Также пострадала женщина, продавец магазина. Поселок находится примерно в километре от украинской границы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав Гладков
 
 
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