https://ria.ru/20240101/obstrel-1919331709.html

В белгородском поселке школа получила повреждения после обстрела ВСУ

В белгородском поселке школа получила повреждения после обстрела ВСУ - РИА Новости, 01.01.2024

В белгородском поселке школа получила повреждения после обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского горокруга, один из снарядов прилетел на территорию школы, выбиты окна и посечен фасад здания, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T11:18

2024-01-01T11:18

2024-01-01T11:18

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 янв - РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского горокруга, один из снарядов прилетел на территорию школы, выбиты окна и посечен фасад здания, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В одном частном жилом доме пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна. В ближайшее время закроем тепловой контур дома, а затем приступим к восстановительным работам. Также один снаряд прилетел на территорию школы - взрывной волной выбиты окна и посечен фасад здания", - написал Гладков.Он добавил, что подомовой обход территории продолжается. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Атаке со стороны ВСУ подвергся поселок Красное 31 декабря. Погиб пожилой мужчина, в момент обстрела он находился в продуктовом магазине. Также пострадала женщина, продавец магазина. Поселок находится примерно в километре от украинской границы.

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков