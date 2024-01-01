https://ria.ru/20240101/napadenie-1919403155.html

В Челябинской области задержали мигрантов за нападение на участника СВО

В Челябинской области задержали мигрантов за нападение на участника СВО - РИА Новости, 01.01.2024

В Челябинской области задержали мигрантов за нападение на участника СВО

В Челябинской области задержали мигрантов, подозреваемых в нападении на участника спецоперации, сообщило следственное управление СК России по региону в... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T21:46

2024-01-01T21:46

2024-01-01T22:17

происшествия

челябинская область

челябинск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Челябинской области задержали мигрантов, подозреваемых в нападении на участника спецоперации, сообщило следственное управление СК России по региону в Telegram-канале."Следственными органами следственного управления СК по Челябинской области во взаимодействии с оперативными подразделениями задержаны трое подозреваемых, один из которых несовершеннолетний", — говорится в заявлении.Отмечается, что следователи провели обыски и изъяли орудия преступления. В ближайшее время задержанным предъявят обвинения.По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 1 января во дворе дома в Советском районе. В соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как группа мигрантов в состоянии алкогольного опьянения оскорбляет местных жителей, в том числе демобилизованных с передовой и их жен. Иностранные граждане также ударили одного из участников спецоперации неким предметом, используемым в качестве оружия.Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

https://ria.ru/20231223/arest-1917662025.html

челябинская область

челябинск

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происшествия, челябинская область, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)