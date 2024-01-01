https://ria.ru/20240101/napadenie-1919403155.html
В Челябинской области задержали мигрантов за нападение на участника СВО
В Челябинской области задержали мигрантов за нападение на участника СВО - РИА Новости, 01.01.2024
В Челябинской области задержали мигрантов за нападение на участника СВО
В Челябинской области задержали мигрантов, подозреваемых в нападении на участника спецоперации, сообщило следственное управление СК России по региону в... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T21:46
2024-01-01T21:46
2024-01-01T22:17
происшествия
челябинская область
челябинск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:121:3001:1809_1920x0_80_0_0_0f1b605fa41bdab96e40a2418eef8f73.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Челябинской области задержали мигрантов, подозреваемых в нападении на участника спецоперации, сообщило следственное управление СК России по региону в Telegram-канале."Следственными органами следственного управления СК по Челябинской области во взаимодействии с оперативными подразделениями задержаны трое подозреваемых, один из которых несовершеннолетний", — говорится в заявлении.Отмечается, что следователи провели обыски и изъяли орудия преступления. В ближайшее время задержанным предъявят обвинения.По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 1 января во дворе дома в Советском районе. В соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как группа мигрантов в состоянии алкогольного опьянения оскорбляет местных жителей, в том числе демобилизованных с передовой и их жен. Иностранные граждане также ударили одного из участников спецоперации неким предметом, используемым в качестве оружия.Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
https://ria.ru/20231223/arest-1917662025.html
челябинская область
челябинск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_627662d9caeb7c87267428f1f303ff3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинская область, Челябинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области задержали мигрантов за нападение на участника СВО
В Челябинской области задержали мигрантов по подозрению в нападении на бойца СВО