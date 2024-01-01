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В Челябинской области задержали мигрантов за нападение на участника СВО - РИА Новости, 01.01.2024
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21:46 01.01.2024 (обновлено: 22:17 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/napadenie-1919403155.html
В Челябинской области задержали мигрантов за нападение на участника СВО
В Челябинской области задержали мигрантов за нападение на участника СВО - РИА Новости, 01.01.2024
В Челябинской области задержали мигрантов за нападение на участника СВО
В Челябинской области задержали мигрантов, подозреваемых в нападении на участника спецоперации, сообщило следственное управление СК России по региону в... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T21:46
2024-01-01T22:17
происшествия
челябинская область
челябинск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Челябинской области задержали мигрантов, подозреваемых в нападении на участника спецоперации, сообщило следственное управление СК России по региону в Telegram-канале.&quot;Следственными органами следственного управления СК по Челябинской области во взаимодействии с оперативными подразделениями задержаны трое подозреваемых, один из которых несовершеннолетний&quot;, — говорится в заявлении.Отмечается, что следователи провели обыски и изъяли орудия преступления. В ближайшее время задержанным предъявят обвинения.По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 1 января во дворе дома в Советском районе. В соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как группа мигрантов в состоянии алкогольного опьянения оскорбляет местных жителей, в том числе демобилизованных с передовой и их жен. Иностранные граждане также ударили одного из участников спецоперации неким предметом, используемым в качестве оружия.Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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происшествия, челябинская область, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинская область, Челябинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области задержали мигрантов за нападение на участника СВО

В Челябинской области задержали мигрантов по подозрению в нападении на бойца СВО

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Челябинской области задержали мигрантов, подозреваемых в нападении на участника спецоперации, сообщило следственное управление СК России по региону в Telegram-канале.
«

"Следственными органами следственного управления СК по Челябинской области во взаимодействии с оперативными подразделениями задержаны трое подозреваемых, один из которых несовершеннолетний", — говорится в заявлении.

Отмечается, что следователи провели обыски и изъяли орудия преступления. В ближайшее время задержанным предъявят обвинения.
По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 1 января во дворе дома в Советском районе. В соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как группа мигрантов в состоянии алкогольного опьянения оскорбляет местных жителей, в том числе демобилизованных с передовой и их жен. Иностранные граждане также ударили одного из участников спецоперации неким предметом, используемым в качестве оружия.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
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ПроисшествияЧелябинская областьЧелябинскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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