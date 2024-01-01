https://ria.ru/20240101/nagrazhdenie-1919309272.html

Замглавкома ВКС России вручил награды участникам СВО

Замглавкома ВКС России вручил награды участникам СВО - РИА Новости, 01.01.2024

Замглавкома ВКС России вручил награды участникам СВО

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космических Сил (ВКС) России по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев вручил военнослужащим - РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T05:06

2024-01-01T05:06

2024-01-01T05:06

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722808_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_94e8f289320ed7b913f59ca4864da6a9.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Заместитель главнокомандующего Воздушно-космических Сил (ВКС) России по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев вручил военнослужащим - участникам специальной военной операции государственные и ведомственные награды, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Высших наград были удостоены военнослужащие-участники СВО за проявленные мужество, отвагу и доблесть при выполнении задач спецоперации. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Медаль Суворова, Медаль Жукова, а также медали "За воинскую доблесть" I и II степеней и "За укрепление боевого содружества" получили более 20 человек", - говорится в сообщении. Награждению военнослужащих предшествовало торжественное обращение генерал-лейтенанта Максимцева, в котором он поблагодарил участников СВО за их мужество, отвагу и проявленный героизм.

https://ria.ru/20231231/nagrazhdenie-1919214585.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф, безопасность