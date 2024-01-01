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Замглавкома ВКС России вручил награды участникам СВО - РИА Новости, 01.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/nagrazhdenie-1919309272.html
Замглавкома ВКС России вручил награды участникам СВО
Замглавкома ВКС России вручил награды участникам СВО - РИА Новости, 01.01.2024
Замглавкома ВКС России вручил награды участникам СВО
Заместитель главнокомандующего Воздушно-космических Сил (ВКС) России по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев вручил военнослужащим - РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T05:06
2024-01-01T05:06
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Заместитель главнокомандующего Воздушно-космических Сил (ВКС) России по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев вручил военнослужащим - участникам специальной военной операции государственные и ведомственные награды, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Высших наград были удостоены военнослужащие-участники СВО за проявленные мужество, отвагу и доблесть при выполнении задач спецоперации. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Медаль Суворова, Медаль Жукова, а также медали "За воинскую доблесть" I и II степеней и "За укрепление боевого содружества" получили более 20 человек", - говорится в сообщении. Награждению военнослужащих предшествовало торжественное обращение генерал-лейтенанта Максимцева, в котором он поблагодарил участников СВО за их мужество, отвагу и проявленный героизм.
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Замглавкома ВКС России вручил награды участникам СВО

МО: замглавкома ВКС России вручил награды участникам СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Заместитель главнокомандующего Воздушно-космических Сил (ВКС) России по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев вручил военнослужащим - участникам специальной военной операции государственные и ведомственные награды, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Высших наград были удостоены военнослужащие-участники СВО за проявленные мужество, отвагу и доблесть при выполнении задач спецоперации. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Медаль Суворова, Медаль Жукова, а также медали "За воинскую доблесть" I и II степеней и "За укрепление боевого содружества" получили более 20 человек", - говорится в сообщении.
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Вчера, 07:33
Награждению военнослужащих предшествовало торжественное обращение генерал-лейтенанта Максимцева, в котором он поблагодарил участников СВО за их мужество, отвагу и проявленный героизм.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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