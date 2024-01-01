https://ria.ru/20240101/nagrazhdenie-1919309272.html
Замглавкома ВКС России вручил награды участникам СВО
Замглавкома ВКС России вручил награды участникам СВО - РИА Новости, 01.01.2024
Замглавкома ВКС России вручил награды участникам СВО
Заместитель главнокомандующего Воздушно-космических Сил (ВКС) России по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев вручил военнослужащим - РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T05:06
2024-01-01T05:06
2024-01-01T05:06
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722808_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_94e8f289320ed7b913f59ca4864da6a9.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Заместитель главнокомандующего Воздушно-космических Сил (ВКС) России по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев вручил военнослужащим - участникам специальной военной операции государственные и ведомственные награды, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Высших наград были удостоены военнослужащие-участники СВО за проявленные мужество, отвагу и доблесть при выполнении задач спецоперации. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Медаль Суворова, Медаль Жукова, а также медали "За воинскую доблесть" I и II степеней и "За укрепление боевого содружества" получили более 20 человек", - говорится в сообщении. Награждению военнослужащих предшествовало торжественное обращение генерал-лейтенанта Максимцева, в котором он поблагодарил участников СВО за их мужество, отвагу и проявленный героизм.
https://ria.ru/20231231/nagrazhdenie-1919214585.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51ba08d4f7b2ce6967e8ed878c168986.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Замглавкома ВКС России вручил награды участникам СВО
МО: замглавкома ВКС России вручил награды участникам СВО
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Заместитель главнокомандующего Воздушно-космических Сил (ВКС) России по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев вручил военнослужащим - участникам специальной военной операции государственные и ведомственные награды, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Высших наград были удостоены военнослужащие-участники СВО за проявленные мужество, отвагу и доблесть при выполнении задач спецоперации. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Медаль Суворова, Медаль Жукова, а также медали "За воинскую доблесть" I и II степеней и "За укрепление боевого содружества" получили более 20 человек", - говорится в сообщении.
Отличившиеся на Южно-Донецком направлении бойцы представлены к наградам
Награждению военнослужащих предшествовало торжественное обращение генерал-лейтенанта Максимцева, в котором он поблагодарил участников СВО за их мужество, отвагу и проявленный героизм.