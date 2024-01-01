https://ria.ru/20240101/muzey-1919324621.html

Во Львове уничтожили музей украинского националиста Шухевича

Во Львове уничтожили музей украинского националиста Шухевича - РИА Новости, 01.01.2024

Во Львове уничтожили музей украинского националиста Шухевича

Во Львове из-за взрывов уничтожен музей украинского националиста Романа Шухевича, сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T10:16

2024-01-01T10:16

2024-01-01T13:17

специальная военная операция на украине

в мире

роман шухевич

львов

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919324774_0:348:960:888_1920x0_80_0_0_e9286389d49d90a9c83aaaac86936ef7.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Во Львове из-за взрывов уничтожен музей украинского националиста Романа Шухевича, сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале. "В день рождения Степана Бандеры <…> полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА* Романа Шухевича в Белогорще", — написал он. По словам мэра, утром во Львове гремели взрывы. В результате падения обломков беспилотников также получил повреждения университет в Дублянах, где учился лидер "Организации украинских националистов"* Степан Бандера.Бандера — лидер ОУН*, один из главных инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. Шухевич командовал УПА* в 1943-1950 годах. В 1941-1943 годах он проходил службу в вооруженных подразделениях Третьего рейха, был заместителем командира батальона "Нахтигаль", который историки обвиняют в уничтожении еврейского и польского населения Львова.УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенные в России экстремистские организации.

https://ria.ru/20240101/vsu-1919315776.html

львов

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, роман шухевич, львов, украина