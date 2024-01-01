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Во Львове уничтожили музей украинского националиста Шухевича - РИА Новости, 01.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:16 01.01.2024 (обновлено: 13:17 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/muzey-1919324621.html
Во Львове уничтожили музей украинского националиста Шухевича
Во Львове уничтожили музей украинского националиста Шухевича - РИА Новости, 01.01.2024
Во Львове уничтожили музей украинского националиста Шухевича
Во Львове из-за взрывов уничтожен музей украинского националиста Романа Шухевича, сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T10:16
2024-01-01T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
роман шухевич
львов
украина
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Во Львове из-за взрывов уничтожен музей украинского националиста Романа Шухевича, сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале. "В день рождения Степана Бандеры &lt;…&gt; полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА* Романа Шухевича в Белогорще", — написал он. По словам мэра, утром во Львове гремели взрывы. В результате падения обломков беспилотников также получил повреждения университет в Дублянах, где учился лидер "Организации украинских националистов"* Степан Бандера.Бандера — лидер ОУН*, один из главных инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. Шухевич командовал УПА* в 1943-1950 годах. В 1941-1943 годах он проходил службу в вооруженных подразделениях Третьего рейха, был заместителем командира батальона "Нахтигаль", который историки обвиняют в уничтожении еврейского и польского населения Львова.УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенные в России экстремистские организации.
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в мире, роман шухевич, львов, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Роман Шухевич, Львов, Украина
Во Львове уничтожили музей украинского националиста Шухевича

Мэр Львова Садовой сообщил об уничтожении музея главкома УПА Шухевича

© Фото : Андрій Садовий/TelegramМузей украинского националиста Романа Шухевича, уничтоженный во Львове. 1 января 2024
Музей украинского националиста Романа Шухевича, уничтоженный во Львове. 1 января 2024 - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© Фото : Андрій Садовий/Telegram
Музей украинского националиста Романа Шухевича, уничтоженный во Львове. 1 января 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Во Львове из-за взрывов уничтожен музей украинского националиста Романа Шухевича, сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале.
"В день рождения Степана Бандеры <…> полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА* Романа Шухевича в Белогорще", — написал он.
По словам мэра, утром во Львове гремели взрывы. В результате падения обломков беспилотников также получил повреждения университет в Дублянах, где учился лидер "Организации украинских националистов"* Степан Бандера.
Бандера — лидер ОУН*, один из главных инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. Шухевич командовал УПА* в 1943-1950 годах. В 1941-1943 годах он проходил службу в вооруженных подразделениях Третьего рейха, был заместителем командира батальона "Нахтигаль", который историки обвиняют в уничтожении еврейского и польского населения Львова.
УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоман ШухевичЛьвовУкраина
 
 
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