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Во Львове уничтожили музей украинского националиста Шухевича
Во Львове уничтожили музей украинского националиста Шухевича - РИА Новости, 01.01.2024
Во Львове уничтожили музей украинского националиста Шухевича
Во Львове из-за взрывов уничтожен музей украинского националиста Романа Шухевича, сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T10:16
2024-01-01T10:16
2024-01-01T13:17
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Во Львове из-за взрывов уничтожен музей украинского националиста Романа Шухевича, сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале. "В день рождения Степана Бандеры <…> полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА* Романа Шухевича в Белогорще", — написал он. По словам мэра, утром во Львове гремели взрывы. В результате падения обломков беспилотников также получил повреждения университет в Дублянах, где учился лидер "Организации украинских националистов"* Степан Бандера.Бандера — лидер ОУН*, один из главных инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. Шухевич командовал УПА* в 1943-1950 годах. В 1941-1943 годах он проходил службу в вооруженных подразделениях Третьего рейха, был заместителем командира батальона "Нахтигаль", который историки обвиняют в уничтожении еврейского и польского населения Львова.УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенные в России экстремистские организации.
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в мире, роман шухевич, львов, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Роман Шухевич, Львов, Украина
Во Львове уничтожили музей украинского националиста Шухевича
Мэр Львова Садовой сообщил об уничтожении музея главкома УПА Шухевича
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости.
Во Львове из-за взрывов уничтожен музей украинского националиста Романа Шухевича, сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале
.
"В день рождения Степана Бандеры <…> полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА* Романа Шухевича в Белогорще", — написал он.
По словам мэра, утром во Львове гремели взрывы. В результате падения обломков беспилотников также получил повреждения университет в Дублянах, где учился лидер "Организации украинских националистов"* Степан Бандера
.
Бандера — лидер ОУН*, один из главных инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. Шухевич командовал УПА* в 1943-1950 годах. В 1941-1943 годах он проходил службу в вооруженных подразделениях Третьего рейха, был заместителем командира батальона "Нахтигаль", который историки обвиняют в уничтожении еврейского и польского населения Львова.
УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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