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Мэр Белгорода опроверг фейки в соцсетях о минировании города - РИА Новости, 01.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:16 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/minirovanie-1919374496.html
Мэр Белгорода опроверг фейки в соцсетях о минировании города
Мэр Белгорода опроверг фейки в соцсетях о минировании города - РИА Новости, 01.01.2024
Мэр Белгорода опроверг фейки в соцсетях о минировании города
Сообщения о якобы минировании "лепестками" (противопехотными минами) улиц Белгорода являются фейком, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T16:16
2024-01-01T16:16
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
валентин демидов
массированный обстрел центра белгорода
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Сообщения о якобы минировании "лепестками" (противопехотными минами) улиц Белгорода являются фейком, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. "В соцсетях распространяется информация о минировании "лепестками" улиц города Белгорода. Это фейк!" - написал Демидов. Он подчеркнул, что в Белгороде усилен контроль за безопасностью на всех улицах и общественных территориях. Круглосуточно дежурят сотрудники силовых ведомств. "Никаких сообщений о найденных подозрительных предметах в дежурную службу не поступало", - подчеркнул мэр. Он призвал людей доверять только официальным источникам, поскольку, по его словам, "ложная информация распространяется, чтобы посеять панику".
https://ria.ru/20240101/putin-1919364913.html
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происшествия, белгород, валентин демидов, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Валентин Демидов, Массированный обстрел центра Белгорода
Мэр Белгорода опроверг фейки в соцсетях о минировании города

Демидов: сообщения о якобы минировании улиц Белгорода являются фейком

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Сообщения о якобы минировании "лепестками" (противопехотными минами) улиц Белгорода являются фейком, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
«
"В соцсетях распространяется информация о минировании "лепестками" улиц города Белгорода. Это фейк!" - написал Демидов.
Он подчеркнул, что в Белгороде усилен контроль за безопасностью на всех улицах и общественных территориях. Круглосуточно дежурят сотрудники силовых ведомств.
"Никаких сообщений о найденных подозрительных предметах в дежурную службу не поступало", - подчеркнул мэр.
Он призвал людей доверять только официальным источникам, поскольку, по его словам, "ложная информация распространяется, чтобы посеять панику".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородВалентин ДемидовМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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