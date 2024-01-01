https://ria.ru/20240101/minirovanie-1919374496.html

Мэр Белгорода опроверг фейки в соцсетях о минировании города

Мэр Белгорода опроверг фейки в соцсетях о минировании города - РИА Новости, 01.01.2024

Мэр Белгорода опроверг фейки в соцсетях о минировании города

Сообщения о якобы минировании "лепестками" (противопехотными минами) улиц Белгорода являются фейком, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T16:16

2024-01-01T16:16

2024-01-01T16:16

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

валентин демидов

массированный обстрел центра белгорода

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Сообщения о якобы минировании "лепестками" (противопехотными минами) улиц Белгорода являются фейком, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. "В соцсетях распространяется информация о минировании "лепестками" улиц города Белгорода. Это фейк!" - написал Демидов. Он подчеркнул, что в Белгороде усилен контроль за безопасностью на всех улицах и общественных территориях. Круглосуточно дежурят сотрудники силовых ведомств. "Никаких сообщений о найденных подозрительных предметах в дежурную службу не поступало", - подчеркнул мэр. Он призвал людей доверять только официальным источникам, поскольку, по его словам, "ложная информация распространяется, чтобы посеять панику".

https://ria.ru/20240101/putin-1919364913.html

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происшествия, белгород, валентин демидов, массированный обстрел центра белгорода