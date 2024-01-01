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Все причастные к атаке на Донецк понесут наказание, заявили в МИД России - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 01.01.2024 (обновлено: 17:17 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/mid-1919381299.html
Все причастные к атаке на Донецк понесут наказание, заявили в МИД России
Все причастные к атаке на Донецк понесут наказание, заявили в МИД России - РИА Новости, 01.01.2024
Все причастные к атаке на Донецк понесут наказание, заявили в МИД России
Все причастные к террористической атаке на Донецк понесут неотвратимое наказание, заявили в российском МИД. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T17:08
2024-01-01T17:17
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Все причастные к террористической атаке на Донецк понесут неотвратимое наказание, заявили в российском МИД.Вооруженные силы Украины в новогоднюю ночь обстреляли центр Донецка. По данным СЦЦК, было выпущено 15 ракет РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о четырех погибших и 13 раненых."Российские правоохранительные органы оперативно начали расследование этого преступления. Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание", - говорится в сообщении на сайте министерства."Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры отмежеваться от действий и решений киевской хунты, осудить ее преступления, направленные на показное и циничное уничтожение мирного населения. Молчание расценивается украинскими неонацистами как одобрение их действий", - подчеркнули в ведомстве.Западные страны должны понимать: спонсируемый им режим, "который западники поддерживают для нападений на Россию, однажды обратит натовское оружие против самих стран НАТО", указали в МИД.
россия
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"Жахнуло, я думал, салют". Житель Донецка о новогоднем обстреле ВСУ
ВСУ обстреляли центр Донецка в новогоднюю ночь, местные жители сперва решили, что это салют. По данным СЦЦК, было выпущено 15 ракет РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о 4 погибших и 13 раненых.
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происшествия, россия, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Все причастные к атаке на Донецк понесут наказание, заявили в МИД России

МИД РФ: все причастные к террористической атаке на Донецк понесут наказание

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Все причастные к террористической атаке на Донецк понесут неотвратимое наказание, заявили в российском МИД.
Вооруженные силы Украины в новогоднюю ночь обстреляли центр Донецка. По данным СЦЦК, было выпущено 15 ракет РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о четырех погибших и 13 раненых.
«
"Российские правоохранительные органы оперативно начали расследование этого преступления. Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание", - говорится в сообщении на сайте министерства.
"Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры отмежеваться от действий и решений киевской хунты, осудить ее преступления, направленные на показное и циничное уничтожение мирного населения. Молчание расценивается украинскими неонацистами как одобрение их действий", - подчеркнули в ведомстве.
Западные страны должны понимать: спонсируемый им режим, "который западники поддерживают для нападений на Россию, однажды обратит натовское оружие против самих стран НАТО", указали в МИД.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:43
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияДонецкДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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