https://ria.ru/20240101/mid-1919381299.html

Все причастные к атаке на Донецк понесут наказание, заявили в МИД России

Все причастные к атаке на Донецк понесут наказание, заявили в МИД России - РИА Новости, 01.01.2024

Все причастные к атаке на Донецк понесут наказание, заявили в МИД России

Все причастные к террористической атаке на Донецк понесут неотвратимое наказание, заявили в российском МИД. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T17:08

2024-01-01T17:08

2024-01-01T17:17

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

донецк

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Все причастные к террористической атаке на Донецк понесут неотвратимое наказание, заявили в российском МИД.Вооруженные силы Украины в новогоднюю ночь обстреляли центр Донецка. По данным СЦЦК, было выпущено 15 ракет РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о четырех погибших и 13 раненых."Российские правоохранительные органы оперативно начали расследование этого преступления. Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание", - говорится в сообщении на сайте министерства."Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры отмежеваться от действий и решений киевской хунты, осудить ее преступления, направленные на показное и циничное уничтожение мирного населения. Молчание расценивается украинскими неонацистами как одобрение их действий", - подчеркнули в ведомстве.Западные страны должны понимать: спонсируемый им режим, "который западники поддерживают для нападений на Россию, однажды обратит натовское оружие против самих стран НАТО", указали в МИД.

россия

донецк

донецкая народная республика

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"Жахнуло, я думал, салют". Житель Донецка о новогоднем обстреле ВСУ ВСУ обстреляли центр Донецка в новогоднюю ночь, местные жители сперва решили, что это салют. По данным СЦЦК, было выпущено 15 ракет РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о 4 погибших и 13 раненых. 2024-01-01T17:08 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато