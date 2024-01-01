https://ria.ru/20240101/lotereya-1919384992.html
Более 450 участников новогодней лотереи выиграли по миллиону рублей
Более 450 участников новогодней лотереи выиграли по миллиону рублей - РИА Новости, 01.01.2024
Более 450 участников новогодней лотереи выиграли по миллиону рублей
Более 450 участников новогоднего розыгрыша лотереи "Мечталлион" стали миллионерами в первый день 2024 года, четыре победителя разделили суперприз 100 миллионов... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T17:44
2024-01-01T17:44
2024-01-01T17:44
общество
ярославская область
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Более 450 участников новогоднего розыгрыша лотереи "Мечталлион" стали миллионерами в первый день 2024 года, четыре победителя разделили суперприз 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в "Национальной Лотерее". "453 участника выиграли по 1 миллиону рублей. Еще 4 участника разделили между собой 100 миллионов рублей", - рассказали в компании. Там уточнили, что выигрыш в сто миллионов разделили участники, купившие билеты в Саратовской и Ярославской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Башкортостан. "Общий объем выигрышей участников по результатам тиража составил около 1 миллиарда рублей", - добавили в компании. Там отметили, что участников новогоднего "Мечталлиона" ожидает еще один сюрприз – розыгрыш 15 миллионов рублей в акции "Рождественская сказка". Среди билетов тиража без выигрыша будут разыграны 300 призов по 50 тысяч рублей или 50 тысяч бонусов. Результаты акции будут объявлены 6 января.
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общество, ярославская область, республика башкортостан
Общество, Ярославская область, Республика Башкортостан
Более 450 участников новогодней лотереи выиграли по миллиону рублей
"Национальная Лотерея": 450 участников новогоднего розыгрыша стали миллионерами
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Более 450 участников новогоднего розыгрыша лотереи "Мечталлион" стали миллионерами в первый день 2024 года, четыре победителя разделили суперприз 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в "Национальной Лотерее".
«
"453 участника выиграли по 1 миллиону рублей. Еще 4 участника разделили между собой 100 миллионов рублей", - рассказали в компании.
Там уточнили, что выигрыш в сто миллионов разделили участники, купившие билеты в Саратовской и Ярославской областях
, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Башкортостан
.
"Общий объем выигрышей участников по результатам тиража составил около 1 миллиарда рублей", - добавили в компании.
Там отметили, что участников новогоднего "Мечталлиона" ожидает еще один сюрприз – розыгрыш 15 миллионов рублей в акции "Рождественская сказка". Среди билетов тиража без выигрыша будут разыграны 300 призов по 50 тысяч рублей или 50 тысяч бонусов. Результаты акции будут объявлены 6 января.
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