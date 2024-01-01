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В Саратовской области два автомобиля провалились под лед на Волге
В Саратовской области два автомобиля провалились под лед на Волге - РИА Новости, 02.01.2024
В Саратовской области два автомобиля провалились под лед на Волге
Два автомобиля провалились под лед на реке Волга в понедельник в Саратовской области, в одном из инцидентов пострадавшие смогли сами выбраться на крышу машины,... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-01T21:41
2024-01-01T21:41
2024-01-02T10:01
происшествия
саратовская область
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САРАТОВ, 1 янв - РИА Новости. Два автомобиля провалились под лед на реке Волга в понедельник в Саратовской области, в одном из инцидентов пострадавшие смогли сами выбраться на крышу машины, после чего спасатели их эвакуировали на берег, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. "В 19.12 (18.12 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что на реке Волга вблизи города Маркс автомобиль провалился под лёд, пострадавшие смогли самостоятельно выбраться на крышу автомобиля. Прибывшие на место спасатели областной службы спасения эвакуировали двоих мужчин на берег, где передали медикам скорой помощи для оказания медицинской помощи", - написал Юрин.Он отметил, что второй аналогичный инцидент произошел вблизи райцентра Ровное. "В 16.53 (15.53 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Ровенском районе вблизи поселка Ровное на реке Волга автомобиль провалился под лёд. Сейчас спасатели областной службы спасения следуют к месту", - пояснил Юрин. Информация о пострадавших пока не сообщается. Он добавил, что на данный момент в регионе действует запрет на выход и выезд на автомобиле на лед.
https://ria.ru/20240101/telo-1919399253.html
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происшествия, саратовская область
Происшествия, Саратовская область
В Саратовской области два автомобиля провалились под лед на Волге
Юрин: в Саратовской области две машины провалились под лед на Волге за сутки
САРАТОВ, 1 янв - РИА Новости.
Два автомобиля провалились под лед на реке Волга в понедельник в Саратовской области, в одном из инцидентов пострадавшие смогли сами выбраться на крышу машины, после чего спасатели их эвакуировали на берег, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале
.
"В 19.12 (18.12 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что на реке Волга вблизи города Маркс автомобиль провалился под лёд, пострадавшие смогли самостоятельно выбраться на крышу автомобиля. Прибывшие на место спасатели областной службы спасения эвакуировали двоих мужчин на берег, где передали медикам скорой помощи для оказания медицинской помощи", - написал Юрин.
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Он отметил, что второй аналогичный инцидент произошел вблизи райцентра Ровное.
"В 16.53 (15.53 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Ровенском районе вблизи поселка Ровное на реке Волга автомобиль провалился под лёд. Сейчас спасатели областной службы спасения следуют к месту", - пояснил Юрин. Информация о пострадавших пока не сообщается.
Он добавил, что на данный момент в регионе действует запрет на выход и выезд на автомобиле на лед.
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