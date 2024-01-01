https://ria.ru/20240101/konflikt-1919384697.html

В Челябинске мигранты напали на участника спецоперации

В Челябинске мигранты напали на участника спецоперации - РИА Новости, 01.01.2024

В Челябинске мигранты напали на участника спецоперации

В Челябинске возбудили уголовное дело после нападения группы мигрантов на участника спецоперации, сообщило следственное управление СК России по региону в... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T17:41

2024-01-01T17:41

2024-01-01T19:50

происшествия

челябинск

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 янв — РИА Новости. В Челябинске возбудили уголовное дело после нападения группы мигрантов на участника спецоперации, сообщило следственное управление СК России по региону в Telegram-канале. "Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК (хулиганство)", — говорится в заявлении.По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 1 января во дворе дома в Советском районе. В соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как группа мигрантов в состоянии алкогольного опьянения высказывает оскорбления в адрес местных жителей, демобилизованных с передовой, и их жен. Иностранные граждане также ударили одного из участников спецоперации неким предметом, используемым в качестве оружия.Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и устанавливаются лица, причастные к преступлению, добавили в СУСК.Как уточнили в региональном управлении МВД, нападавшие мигранты могут быть несовершеннолетними. Ситуацию взяли на контроль, полиция города установит зачинщиков конфликта.

https://ria.ru/20231223/arest-1917662025.html

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челябинск

челябинская область

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происшествия, челябинск, челябинская область