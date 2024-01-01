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В Челябинске мигранты напали на участника спецоперации - РИА Новости, 01.01.2024
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17:41 01.01.2024 (обновлено: 19:50 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/konflikt-1919384697.html
В Челябинске мигранты напали на участника спецоперации
В Челябинске мигранты напали на участника спецоперации - РИА Новости, 01.01.2024
В Челябинске мигранты напали на участника спецоперации
В Челябинске возбудили уголовное дело после нападения группы мигрантов на участника спецоперации, сообщило следственное управление СК России по региону в... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T17:41
2024-01-01T19:50
происшествия
челябинск
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 янв — РИА Новости. В Челябинске возбудили уголовное дело после нападения группы мигрантов на участника спецоперации, сообщило следственное управление СК России по региону в Telegram-канале. "Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК (хулиганство)", — говорится в заявлении.По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 1 января во дворе дома в Советском районе. В соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как группа мигрантов в состоянии алкогольного опьянения высказывает оскорбления в адрес местных жителей, демобилизованных с передовой, и их жен. Иностранные граждане также ударили одного из участников спецоперации неким предметом, используемым в качестве оружия.Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и устанавливаются лица, причастные к преступлению, добавили в СУСК.Как уточнили в региональном управлении МВД, нападавшие мигранты могут быть несовершеннолетними. Ситуацию взяли на контроль, полиция города установит зачинщиков конфликта.
https://ria.ru/20231223/arest-1917662025.html
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происшествия, челябинск, челябинская область
Происшествия, Челябинск, Челябинская область
В Челябинске мигранты напали на участника спецоперации

СК завел дело после оскорбления мигрантами участников спецоперации в Челябинске

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль следственного комитета . Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 янв — РИА Новости. В Челябинске возбудили уголовное дело после нападения группы мигрантов на участника спецоперации, сообщило следственное управление СК России по региону в Telegram-канале.
"Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК (хулиганство)", — говорится в заявлении.
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По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 1 января во дворе дома в Советском районе. В соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как группа мигрантов в состоянии алкогольного опьянения высказывает оскорбления в адрес местных жителей, демобилизованных с передовой, и их жен. Иностранные граждане также ударили одного из участников спецоперации неким предметом, используемым в качестве оружия.
Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и устанавливаются лица, причастные к преступлению, добавили в СУСК.
Как уточнили в региональном управлении МВД, нападавшие мигранты могут быть несовершеннолетними. Ситуацию взяли на контроль, полиция города установит зачинщиков конфликта.
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