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Россия хочет завершить конфликт на Украине на своих условиях, заявил Путин - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 01.01.2024 (обновлено: 15:47 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/konflikt-1919360182.html
Россия хочет завершить конфликт на Украине на своих условиях, заявил Путин
Россия хочет завершить конфликт на Украине на своих условиях, заявил Путин - РИА Новости, 01.01.2024
Россия хочет завершить конфликт на Украине на своих условиях, заявил Путин
Россия тоже хочет завершить конфликт на Украине, но на своих условиях, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:47
2024-01-01T15:47
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Россия тоже хочет завершить конфликт на Украине, но на своих условиях, заявил президент России Владимир Путин."И мы тоже хотим завершить конфликт. Причем как можно быстрее. Только на наших условиях. У нас нет желания воевать бесконечно. Но и сдавать свои позиции мы не собираемся", — сказал Путин в ходе посещения госпиталя им. Вишневского."Вот вы воевали, ранения получили. Ну что, мы все сдадим что ли? Здесь камера работает. Но я бы сейчас определенный жест показал. Вы его все знаете, что за жест. Так что этому не бывать", — добавил он.
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россия, украина, в мире, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Владимир Путин
Россия хочет завершить конфликт на Украине на своих условиях, заявил Путин

Путин: РФ хочет скорее завершить конфликт на Украине на своих условиях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Россия тоже хочет завершить конфликт на Украине, но на своих условиях, заявил президент России Владимир Путин.
"И мы тоже хотим завершить конфликт. Причем как можно быстрее. Только на наших условиях. У нас нет желания воевать бесконечно. Но и сдавать свои позиции мы не собираемся", — сказал Путин в ходе посещения госпиталя им. Вишневского.
"Вот вы воевали, ранения получили. Ну что, мы все сдадим что ли? Здесь камера работает. Но я бы сейчас определенный жест показал. Вы его все знаете, что за жест. Так что этому не бывать", — добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреВладимир Путин
 
 
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