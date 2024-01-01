https://ria.ru/20240101/konflikt-1919360089.html
На Западе ищут, как завершить конфликт на Украине, заявил Путин
На Западе ищут, как завершить конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 01.01.2024
На Западе ищут, как завершить конфликт на Украине, заявил Путин
Риторика на Западе по поводу конфликта на Украине постепенно меняется, если раньше говорили про стратегическое поражение РФ, то теперь начинают говорить о... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:47
2024-01-01T14:47
2024-01-01T15:33
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Риторика на Западе по поводу конфликта на Украине постепенно меняется, если раньше говорили про стратегическое поражение РФ, то теперь начинают говорить о переговорах, заявил президент России Владимир Путин."Те, кто еще вчера говорили о том, что нужно нанести стратегическое поражение России, теперь уже ищут выражения по поводу того, как бы быстрее завершить конфликт", - сказал Путин в ходе посещения госпиталя им. Вишневского."Суть проблемы не в Украине. А в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию. Вот, в чем проблема. Но у них ничего не получится. Это просто исключено. Просто абсолютно исключено. И я думаю, что осознание этого постепенно приходит и риторика меняется", - отметил он.
https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Путин
На Западе ищут, как завершить конфликт на Украине, заявил Путин
Путин: на Западе меняется риторика, там ищут, как завершить конфликт
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Риторика на Западе по поводу конфликта на Украине постепенно меняется, если раньше говорили про стратегическое поражение РФ, то теперь начинают говорить о переговорах, заявил президент России Владимир Путин.
"Те, кто еще вчера говорили о том, что нужно нанести стратегическое поражение России, теперь уже ищут выражения по поводу того, как бы быстрее завершить конфликт", - сказал Путин в ходе посещения госпиталя им. Вишневского.
"Суть проблемы не в Украине. А в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию. Вот, в чем проблема. Но у них ничего не получится. Это просто исключено. Просто абсолютно исключено. И я думаю, что осознание этого постепенно приходит и риторика меняется", - отметил он.
Запад готовится к сепаратным переговорам с Россией