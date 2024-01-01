https://ria.ru/20240101/konflikt-1919360089.html

На Западе ищут, как завершить конфликт на Украине, заявил Путин

На Западе ищут, как завершить конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 01.01.2024

На Западе ищут, как завершить конфликт на Украине, заявил Путин

Риторика на Западе по поводу конфликта на Украине постепенно меняется, если раньше говорили про стратегическое поражение РФ, то теперь начинают говорить о... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:47

2024-01-01T14:47

2024-01-01T15:33

специальная военная операция на украине

украина

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Риторика на Западе по поводу конфликта на Украине постепенно меняется, если раньше говорили про стратегическое поражение РФ, то теперь начинают говорить о переговорах, заявил президент России Владимир Путин."Те, кто еще вчера говорили о том, что нужно нанести стратегическое поражение России, теперь уже ищут выражения по поводу того, как бы быстрее завершить конфликт", - сказал Путин в ходе посещения госпиталя им. Вишневского."Суть проблемы не в Украине. А в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию. Вот, в чем проблема. Но у них ничего не получится. Это просто исключено. Просто абсолютно исключено. И я думаю, что осознание этого постепенно приходит и риторика меняется", - отметил он.

https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, в мире, владимир путин