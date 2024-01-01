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На Западе ищут, как завершить конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 01.01.2024 (обновлено: 15:33 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/konflikt-1919360089.html
На Западе ищут, как завершить конфликт на Украине, заявил Путин
На Западе ищут, как завершить конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 01.01.2024
На Западе ищут, как завершить конфликт на Украине, заявил Путин
Риторика на Западе по поводу конфликта на Украине постепенно меняется, если раньше говорили про стратегическое поражение РФ, то теперь начинают говорить о... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:47
2024-01-01T15:33
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Риторика на Западе по поводу конфликта на Украине постепенно меняется, если раньше говорили про стратегическое поражение РФ, то теперь начинают говорить о переговорах, заявил президент России Владимир Путин."Те, кто еще вчера говорили о том, что нужно нанести стратегическое поражение России, теперь уже ищут выражения по поводу того, как бы быстрее завершить конфликт", - сказал Путин в ходе посещения госпиталя им. Вишневского."Суть проблемы не в Украине. А в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию. Вот, в чем проблема. Но у них ничего не получится. Это просто исключено. Просто абсолютно исключено. И я думаю, что осознание этого постепенно приходит и риторика меняется", - отметил он.
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украина, в мире, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Путин
На Западе ищут, как завершить конфликт на Украине, заявил Путин

Путин: на Западе меняется риторика, там ищут, как завершить конфликт

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Риторика на Западе по поводу конфликта на Украине постепенно меняется, если раньше говорили про стратегическое поражение РФ, то теперь начинают говорить о переговорах, заявил президент России Владимир Путин.
"Те, кто еще вчера говорили о том, что нужно нанести стратегическое поражение России, теперь уже ищут выражения по поводу того, как бы быстрее завершить конфликт", - сказал Путин в ходе посещения госпиталя им. Вишневского.
"Суть проблемы не в Украине. А в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию. Вот, в чем проблема. Но у них ничего не получится. Это просто исключено. Просто абсолютно исключено. И я думаю, что осознание этого постепенно приходит и риторика меняется", - отметил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Запад готовится к сепаратным переговорам с Россией
18 декабря 2023, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир Путин
 
 
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