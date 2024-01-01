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"Ретроградный Уран". На Западе предсказали Зеленскому хаос в 2024 году - РИА Новости, 01.01.2024
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03:15 01.01.2024 (обновлено: 14:23 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/khaos-1919305870.html
"Ретроградный Уран". На Западе предсказали Зеленскому хаос в 2024 году
"Ретроградный Уран". На Западе предсказали Зеленскому хаос в 2024 году - РИА Новости, 01.01.2024
"Ретроградный Уран". На Западе предсказали Зеленскому хаос в 2024 году
Президент Украины Владимир Зеленский в 2024 году столкнется с хаосом, пишет американская газета Politico. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T03:15
2024-01-01T14:23
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в 2024 году столкнется с хаосом, пишет американская газета Politico.В статье говорится, что мир стал настолько неопределенным, что "с таким же успехом можно попросить звезды дать прогноз на 2024 год". Поэтому издание опубликовало астрологический прогноз для некоторых политических деятелей."В последнем квартале 2024 года ретроградный Уран устроит встряску дома и на работе, привнеся некоторый хаос", — предупредили Зеленского.По словам журналистов, президенту Украины в первой половине года стоит "играть в азартные игры и развивать предпринимательское мышление". Кроме того, ему придется "отпустить" людей, с которыми у него возникнут "неизбежные разногласия", следует из прогноза.
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в мире, владимир зеленский, украина
В мире, Владимир Зеленский, Украина
"Ретроградный Уран". На Западе предсказали Зеленскому хаос в 2024 году

Politico: ретроградный Уран принесет Зеленскому хаос в 2024 году

© Unsplash/Greg RakozyЧеловек смотрит на звездное небо
Человек смотрит на звездное небо
© Unsplash/Greg Rakozy
Человек смотрит на звездное небо. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в 2024 году столкнется с хаосом, пишет американская газета Politico.
В статье говорится, что мир стал настолько неопределенным, что "с таким же успехом можно попросить звезды дать прогноз на 2024 год". Поэтому издание опубликовало астрологический прогноз для некоторых политических деятелей.
"В последнем квартале 2024 года ретроградный Уран устроит встряску дома и на работе, привнеся некоторый хаос", — предупредили Зеленского.
По словам журналистов, президенту Украины в первой половине года стоит "играть в азартные игры и развивать предпринимательское мышление". Кроме того, ему придется "отпустить" людей, с которыми у него возникнут "неизбежные разногласия", следует из прогноза.
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