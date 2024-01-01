https://ria.ru/20240101/khaos-1919305870.html

"Ретроградный Уран". На Западе предсказали Зеленскому хаос в 2024 году

"Ретроградный Уран". На Западе предсказали Зеленскому хаос в 2024 году - РИА Новости, 01.01.2024

"Ретроградный Уран". На Западе предсказали Зеленскому хаос в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский в 2024 году столкнется с хаосом, пишет американская газета Politico. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T03:15

2024-01-01T03:15

2024-01-01T14:23

в мире

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в 2024 году столкнется с хаосом, пишет американская газета Politico.В статье говорится, что мир стал настолько неопределенным, что "с таким же успехом можно попросить звезды дать прогноз на 2024 год". Поэтому издание опубликовало астрологический прогноз для некоторых политических деятелей."В последнем квартале 2024 года ретроградный Уран устроит встряску дома и на работе, привнеся некоторый хаос", — предупредили Зеленского.По словам журналистов, президенту Украины в первой половине года стоит "играть в азартные игры и развивать предпринимательское мышление". Кроме того, ему придется "отпустить" людей, с которыми у него возникнут "неизбежные разногласия", следует из прогноза.

https://ria.ru/20240101/maydan-1919301257.html

украина

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Максим Горбачев

в мире, владимир зеленский, украина