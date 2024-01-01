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В районе археологического парка Лахиш в Израиле прозвучали сирены

В районе археологического парка Лахиш в Израиле прозвучали сирены - РИА Новости, 01.01.2024

В районе археологического парка Лахиш в Израиле прозвучали сирены

Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе национального археологического парка Лахиш в центральной части Израиля, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T01:33

2024-01-01T01:33

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе национального археологического парка Лахиш в центральной части Израиля, сообщила армейская пресс-служба. "Сирены прозвучали в районе Лахиша", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Руины древнего города Лахиш объявлены Израилем археологическим парком национального значения в 1994 году.

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина