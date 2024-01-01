https://ria.ru/20240101/izrail-1919303074.html
В районе археологического парка Лахиш в Израиле прозвучали сирены
В районе археологического парка Лахиш в Израиле прозвучали сирены - РИА Новости, 01.01.2024
В районе археологического парка Лахиш в Израиле прозвучали сирены
Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе национального археологического парка Лахиш в центральной части Израиля, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T01:33
2024-01-01T01:33
2024-01-01T01:33
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе национального археологического парка Лахиш в центральной части Израиля, сообщила армейская пресс-служба. "Сирены прозвучали в районе Лахиша", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Руины древнего города Лахиш объявлены Израилем археологическим парком национального значения в 1994 году.
https://ria.ru/20231231/siriya-1919295354.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
В районе археологического парка Лахиш в Израиле прозвучали сирены
Армия: в районе археологического парка Лахиш в Израиле прозвучали сирены