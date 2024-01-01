https://ria.ru/20240101/infrastruktura-1919325947.html

В подконтрольной Киеву части Херсонской области пострадала инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Херсонской области пострадала инфраструктура - РИА Новости, 01.01.2024

В подконтрольной Киеву части Херсонской области пострадала инфраструктура

Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области из-за взрывов, сообщил назначенный украинскими властями глава... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T10:31

2024-01-01T10:31

2024-01-01T10:31

специальная военная операция на украине

херсонская область

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области из-за взрывов, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале. "Попали в <…> объект критической инфраструктуры <…> в Херсоне, объекты критической инфраструктуры в Херсонском районе", - написал Прокудин. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240101/vsu-1919315776.html

херсонская область

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херсонская область