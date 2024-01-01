https://ria.ru/20240101/indeksatsiya-1919300789.html

Ассигнования на зарплаты бюджетников проиндексируют на 9,8 процента

Ассигнования на зарплаты бюджетников проиндексируют на 9,8 процента - РИА Новости, 01.01.2024

Ассигнования на зарплаты бюджетников проиндексируют на 9,8 процента

Ассигнования на оплату труда работников здравоохранения, соцобеспечения, образования, культуры и науки будут проиндексированы с 1 января года на 9,8%,... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T00:52

2024-01-01T00:52

2024-01-01T00:54

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Ассигнования на оплату труда работников здравоохранения, соцобеспечения, образования, культуры и науки будут проиндексированы с 1 января года на 9,8%, свидетельствует проект Федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". "Ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) … проиндексированы … на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2024 году на 9,8%, в 2025 году на 6,8%, в 2026 году на 6,4% с 1 января проиндексированы бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки", - говорится в документе. Работники, чьи зарплаты будут проиндексированы, определены указами президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной соцполитики" и от 28 декабря 2012 г года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Кроме того, повышение зарплат работников бюджетной сферы предусмотрено также генеральным трехсторонним соглашением между правительством РФ, работодателями и профсоюзами на 2024-2026 годы.

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общество, россия, владимир путин