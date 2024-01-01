Рейтинг@Mail.ru
Ассигнования на зарплаты бюджетников проиндексируют на 9,8 процента - РИА Новости, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:52 01.01.2024 (обновлено: 00:54 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/indeksatsiya-1919300789.html
Ассигнования на зарплаты бюджетников проиндексируют на 9,8 процента
Ассигнования на зарплаты бюджетников проиндексируют на 9,8 процента - РИА Новости, 01.01.2024
Ассигнования на зарплаты бюджетников проиндексируют на 9,8 процента
Ассигнования на оплату труда работников здравоохранения, соцобеспечения, образования, культуры и науки будут проиндексированы с 1 января года на 9,8%,... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T00:52
2024-01-01T00:54
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852114212_0:442:2730:1978_1920x0_80_0_0_955521fd82b2bee2a43c411c8d710c42.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Ассигнования на оплату труда работников здравоохранения, соцобеспечения, образования, культуры и науки будут проиндексированы с 1 января года на 9,8%, свидетельствует проект Федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". "Ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) … проиндексированы … на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2024 году на 9,8%, в 2025 году на 6,8%, в 2026 году на 6,4% с 1 января проиндексированы бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки", - говорится в документе. Работники, чьи зарплаты будут проиндексированы, определены указами президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной соцполитики" и от 28 декабря 2012 г года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Кроме того, повышение зарплат работников бюджетной сферы предусмотрено также генеральным трехсторонним соглашением между правительством РФ, работодателями и профсоюзами на 2024-2026 годы.
https://ria.ru/20240101/mrot-1919298795.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852114212_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f6f334d9c939532564bc7bfb5914d38b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Ассигнования на зарплаты бюджетников проиндексируют на 9,8 процента

Ассигнования на зарплаты бюджетников проиндексируют на 9,8% с 1 января

© iStock.com / FascinadoraМужчина достает банкноты из кошелька
Мужчина достает банкноты из кошелька - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© iStock.com / Fascinadora
Мужчина достает банкноты из кошелька. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Ассигнования на оплату труда работников здравоохранения, соцобеспечения, образования, культуры и науки будут проиндексированы с 1 января года на 9,8%, свидетельствует проект Федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".
«
"Ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) … проиндексированы … на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2024 году на 9,8%, в 2025 году на 6,8%, в 2026 году на 6,4% с 1 января проиндексированы бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки", - говорится в документе.
Работники, чьи зарплаты будут проиндексированы, определены указами президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной соцполитики" и от 28 декабря 2012 г года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Кроме того, повышение зарплат работников бюджетной сферы предусмотрено также генеральным трехсторонним соглашением между правительством РФ, работодателями и профсоюзами на 2024-2026 годы.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
С 1 января МРОТ проиндексируют на 18,5 процентов
00:19
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала