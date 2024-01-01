https://ria.ru/20240101/gretsiya-1919316825.html
В Греции допустили ухудшение ситуации с ценами на энергоносители
В Греции допустили ухудшение ситуации с ценами на энергоносители - РИА Новости, 01.01.2024
В Греции допустили ухудшение ситуации с ценами на энергоносители
Жители Греции, опрошенные РИА Новости, выразили обеспокоенность очень высокими ценами на энергоносители, заявляя, что ситуация может быть даже хуже, чем в... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T10:47
2024-01-01T10:47
2024-01-01T10:47
греция
в мире
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ИРАКЛИОН, 1 янв - РИА Новости. Жители Греции, опрошенные РИА Новости, выразили обеспокоенность очень высокими ценами на энергоносители, заявляя, что ситуация может быть даже хуже, чем в прошлый зимний сезон, несмотря на меры поддержки со стороны властей. С 2021 года бурный рост цен на энергоносители в странах Европейского союза стал глобальным трендом. После начала кризиса на Украине и принятия ЕС нескольких пакетов санкций против Москвы цены на энергоносители ускорили свой рост, поставив энергетическую безопасность на первое место в глобальной и национальной повестке дня и вынудив правительства многих европейских стран прибегнуть к различным чрезвычайным мерам. В результате многие жители Европы, включая граждан Греции, ощутили охлаждающий эффект текущего энергетического кризиса на качестве и стоимости жизни. "В прошлом году (2022) цены были уже слишком высокими для нас в ЕС, однако я бы сказал, что ситуация в этом году хуже, поскольку нужно принимать во внимание высокую инфляцию, как в предыдущем году, когда у нас также были высокие цены на энергоносители, но не такая высокая инфляция, как в этом году", - рассказал Никос, юрист с острова Крит. Он выразил сомнение, что эта зима будет такой же мягкой, как предыдущая, беспокоясь, что цены на энергоносители взлетят и запасы газа Европейского союза для нужд энергетики будут израсходованы очень быстро. "В прошлом году нам повезло. Это была одна из самых теплых зим в ЕС, а отопительный сезон – один из самых коротких для Центральной Европы. На юге Европы у нас была скорее долгая осень, чем правильная зима. Если зима будет холоднее и дольше в этом году, я думаю, мы столкнемся с очень высокими ценами позже в этом сезоне", - добавил юрист. Ваггелис, владелец типографии, обратил внимание на стабильный рост стоимости на энергоносители, который повлияет на его бизнес. "В этом году ситуация еще хуже. Я стараюсь следовать рекомендациям греческих властей и Европейского Союза, чтобы предпринимать меры по сохранению энергии. Также зимой я планирую отапливать офис моей компании только в рабочие часы, чтобы тратить настолько мало, насколько это возможно", - объяснил бизнесмен, добавив, что он не может как в прошлом продолжать отапливать помещения круглый день. Несмотря на трудности, Ваггелис получает поддержку от государства в виде различных мер, таких как гранты, чтобы оплатить счета за отопление и электроэнергию. "Я использую гранты, которые наше правительство дает, чтобы закрыть счета на энергию как в моем доме, так и в офисе. В прошлом году при помощи грантов, предоставленных нашими властями и ЕС, я мог оплатить 15% итоговой стоимости энергоресурсов за сезон за дом и офис", - пояснил Ваггелис. В то же время пенсионер по имени Микалис рассказал РИА Новости, что поддержки от государства недостаточно, чтобы эффективно обеспечить теплом его дом в зимний период. "Я думаю, цены на энергию действительно высокие. Хорошее отопление в наших домах стало почти предметом роскоши, особенно для нас, пенсионеров. Почти невозможно даже заказать достаточное количество отопления, дизельного топлива или газа с такими низкими пенсиями, как у нас", - поделился Микалис, добавив, что он и многие его знакомые пенсионеры используют различные способы создания тепла, такие как дровяные печи и камины, чтобы справиться с высокими ценами на энергоресурсы. Парикмахер Катерина говорит, что не имеет права на участие в вышеупомянутых государственных программах и хотела бы, чтобы критерии отбора были расширены. "Я использую систему кондиционирования как для охлаждения, так и для обогрева моего дома, следовательно, счета за электричество у меня очень высокие. Это лето было очень жарким для нас, и я платила ежемесячно очень большие счета за электроэнергию, потому что было невозможно оставаться в квартире без кондиционера при наружной температуре +40 градусов Цельсия. То же самое происходит зимой. Я действительно настроена неоптимистично относительно приближающейся зимы и цен на энергоресурсы. Я думаю, в этом году я потрачу на отопление даже больше, чем в прошлом", - подытожила Катерина.
https://ria.ru/20240101/gaz-1919314783.html
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греция, в мире
ИРАКЛИОН, 1 янв - РИА Новости. Жители Греции, опрошенные РИА Новости, выразили обеспокоенность очень высокими ценами на энергоносители, заявляя, что ситуация может быть даже хуже, чем в прошлый зимний сезон, несмотря на меры поддержки со стороны властей.
С 2021 года бурный рост цен на энергоносители в странах Европейского союза стал глобальным трендом. После начала кризиса на Украине и принятия ЕС нескольких пакетов санкций против Москвы цены на энергоносители ускорили свой рост, поставив энергетическую безопасность на первое место в глобальной и национальной повестке дня и вынудив правительства многих европейских стран прибегнуть к различным чрезвычайным мерам.
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В результате многие жители Европы, включая граждан Греции, ощутили охлаждающий эффект текущего энергетического кризиса на качестве и стоимости жизни.
«
"В прошлом году (2022) цены были уже слишком высокими для нас в ЕС, однако я бы сказал, что ситуация в этом году хуже, поскольку нужно принимать во внимание высокую инфляцию, как в предыдущем году, когда у нас также были высокие цены на энергоносители, но не такая высокая инфляция, как в этом году", - рассказал Никос, юрист с острова Крит.
Он выразил сомнение, что эта зима будет такой же мягкой, как предыдущая, беспокоясь, что цены на энергоносители взлетят и запасы газа Европейского союза для нужд энергетики будут израсходованы очень быстро.
«
"В прошлом году нам повезло. Это была одна из самых теплых зим в ЕС, а отопительный сезон – один из самых коротких для Центральной Европы. На юге Европы у нас была скорее долгая осень, чем правильная зима. Если зима будет холоднее и дольше в этом году, я думаю, мы столкнемся с очень высокими ценами позже в этом сезоне", - добавил юрист.
Ваггелис, владелец типографии, обратил внимание на стабильный рост стоимости на энергоносители, который повлияет на его бизнес. "В этом году ситуация еще хуже. Я стараюсь следовать рекомендациям греческих властей и Европейского Союза, чтобы предпринимать меры по сохранению энергии. Также зимой я планирую отапливать офис моей компании только в рабочие часы, чтобы тратить настолько мало, насколько это возможно", - объяснил бизнесмен, добавив, что он не может как в прошлом продолжать отапливать помещения круглый день.
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Несмотря на трудности, Ваггелис получает поддержку от государства в виде различных мер, таких как гранты, чтобы оплатить счета за отопление и электроэнергию. "Я использую гранты, которые наше правительство дает, чтобы закрыть счета на энергию как в моем доме, так и в офисе. В прошлом году при помощи грантов, предоставленных нашими властями и ЕС, я мог оплатить 15% итоговой стоимости энергоресурсов за сезон за дом и офис", - пояснил Ваггелис.
В то же время пенсионер по имени Микалис рассказал РИА Новости, что поддержки от государства недостаточно, чтобы эффективно обеспечить теплом его дом в зимний период. "Я думаю, цены на энергию действительно высокие. Хорошее отопление в наших домах стало почти предметом роскоши, особенно для нас, пенсионеров. Почти невозможно даже заказать достаточное количество отопления, дизельного топлива или газа с такими низкими пенсиями, как у нас", - поделился Микалис, добавив, что он и многие его знакомые пенсионеры используют различные способы создания тепла, такие как дровяные печи и камины, чтобы справиться с высокими ценами на энергоресурсы.
Парикмахер Катерина говорит, что не имеет права на участие в вышеупомянутых государственных программах и хотела бы, чтобы критерии отбора были расширены.
«
"Я использую систему кондиционирования как для охлаждения, так и для обогрева моего дома, следовательно, счета за электричество у меня очень высокие. Это лето было очень жарким для нас, и я платила ежемесячно очень большие счета за электроэнергию, потому что было невозможно оставаться в квартире без кондиционера при наружной температуре +40 градусов Цельсия. То же самое происходит зимой. Я действительно настроена неоптимистично относительно приближающейся зимы и цен на энергоресурсы. Я думаю, в этом году я потрачу на отопление даже больше, чем в прошлом", - подытожила Катерина.
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