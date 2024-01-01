https://ria.ru/20240101/gazeta_krasnaya_zvezda-1918389464.html

Газета "Красная звезда"

Газета "Красная звезда" - РИА Новости, 01.01.2024

Газета "Красная звезда"

Газета "Красная звезда" – центральный печатный орган Министерства обороны Российской Федерации. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T02:00

2024-01-01T02:00

2024-01-01T02:11

справки

россия

ссср

красная звезда

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Газета "Красная звезда" – центральный печатный орган Министерства обороны Российской Федерации. История ее создания началась 26 ноября 1923 года, когда начальник Политуправления Реввоенсовета (ПУР) Владимир Антонов-Овсеенко обосновал необходимость издания военно-политической газеты письмом в Секретариат Политбюро ЦК РКП(б): "Пожелание об издании такой газеты было принято единогласно Всесоюзным совещанием политработников Красной Армии и Флота в Москве 21-26 октября 1923 года… Требуется ежедневное неотрывное воздействие на Армию со стороны партии через ПУР. Это воздействие возможно осуществить только посредством ежедневной военно-политической газеты". 29 ноября 1923 года решением Политбюро ЦК РКП(б) газета "Красная звезда" была создана как центральный печатный орган наркомата по военным и морским делам СССР (позже – Министерства обороны СССР).15 декабря 1923 года после утверждения штата редакции центральной военной газеты "Красная звезда" было принято решение о создании издательства. Его становление сопровождалось немалыми трудностями: от поиска помещений под редакцию до типографии, где можно было печатать тираж. Но коллектив издательства успешно справился с проблемами.Первый номер "Красной звезды" был отпечатан в типографии "Искра революции" и вышел в свет 1 января 1924 года. Редакторами первого номера стали крупные деятели советского государства Владимир Антонов-Овсеенко, Андрей Бубнов, Сергей Каменев, Вячеслав Полонский и Яков Яковлев.Один из основателей газеты Антонов-Овсеенко как ответственный редактор лично газету не подписывал, но его перу принадлежит обращение "К нашим читателям", опубликованное в первом номере: "Мы приступаем к изданию центральной военной газеты в полном сознании всей ответственности и трудности этого дела. Наша газета должна стать лабораторией военной мысли всей Красной Армии и флота". Издание сразу приобрело популярность как среди военных, так и среди гражданского населения. В первые годы своего существования оно внесло большой вклад в разъяснение сути и целей военной реформы 1924-1925 годов, принципов коренной реорганизации войск и сил флота. В 1924 году издательство "Красной звезды" открыло два первых региональных отделения: в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург) на проспекте 25-го Октября и в Харькове (тогда столице Украины) во Дворце Труда.В 1920-е годы из 17 тысяч экземпляров 12 тысяч бесплатно отправлялось в войска.Собственную полиграфическую базу газета "Красная звезда" получила только к своему десятилетию. Редакция располагалась на Красной площади в Москве, а издательство – на улице Чернышевского. И лишь в 1936 году коллектив журналистов, издателей и полиграфистов собрался под общей крышей на Малой Дмитровке.Исключительный авторитет в армии и стране "Красная звезда" обрела в годы Великой Отечественной войны (1941-1945), внеся существенный вклад в разработку и освещение вопросов тактики, оперативного искусства, использования родов войск в различной обстановке, а также в предоставление офицерским кадрам конкретного боевого опыта.На страницах газеты постоянно публиковались материалы о массовом героизме защитников Отечества на фронте и в тылу, а ее военкоры постоянно находились в местах решающих событий.Одними из первых были Борис Лапин и Захар Хацревин. С июля 1941 года в газете регулярно печатались их очерки "Письма с фронта", посвященные разным темам: "На военной дороге", "Пленные", "Там, где они были", "Город на линии огня", "Когда идет бой", "Народные ополченцы" и другие, последний – "Киев в наши дни". В сентябре 1941 года оба они погибли под Киевом.Всего 17 журналистов издания отдали свои жизни на фронтах Великой Отечественной, 67 сотрудников были награждены боевыми орденами. В "Красной звезде" военных лет работали знаменитые советские писатели и публицисты Михаил Шолохов, Алексей Толстой, Всеволод Вишневский, Константин Симонов, Андрей Платонов, Илья Эренбург, Петр Павленко, Ванда Василевская, Алексей Сурков и другие.Именно благодаря журналистам "Красной Звезды" весь мир узнал о героической обороне Дома Павлова в Сталинграде (ныне – Волгоград), подвиге 28 панфиловцев в битве под Москвой и о легендарном летчике Алексее Маресьеве, летавшем без ног.Сотрудники газеты трудились в тяжелых условиях. В октябре 1941 года здание "Красной звезды" пострадало от бомбы, разорвавшейся в соседнем сквере. Типографию переместили с Малой Дмитровки в подвал Центрального театра Красной Армии. Сама редакция перебралась в здание газеты "Правды". А затем были созданы пункты для печати газеты с матриц в Свердловске (ныне – Екатеринбург) и Куйбышеве (ныне – Самара), куда переехала и часть редакции.Всего за годы войны в свет вышло 1200 номеров "Красной звезды".9 июля 1945 года указом президиума Верховного Совета СССР "Красная звезда" первой среди всех газет страны была награждена орденом Красного Знамени.В послевоенные годы газета продолжила освещение опыта Великой Отечественной войны героических традиций армии и флота. В издании нашли отражение проблемы военного строительства в эпоху оснащения войск и сил флота ракетно-ядерным оружием.В тот же период состоялся и ряд структурных изменений. 2 июля 1947 года приказом начальника Главного политического управления Вооруженных Сил СССР в целях централизации руководства издательство и типография – до этого отдельные – были объединены в единую хозяйственную организацию. В 1958 году началось строительство крупного полиграфического комбината "Красная звезда" на Хорошевском шоссе, где с 1962 года и по настоящее время располагается редакция газеты.В 1970-е годы именно на страницах "Красной звезды" появилось знаменитое прозвище будущего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. В ответ на ее резкую критику СССР военный обозреватель газеты Юрий Гаврилов в статье от 24 декабря 1976 года назвал Тэтчер "железная дама", а английские журналисты перевели эту фразу как iron lady ("железная леди"). К 1980 году тираж газеты достиг пика –два миллиона 750 тысяч экземпляров. Более двух его третей получали гражданские подписчики и киоски для продажи в розницу.В 1990-е годы издание особое внимание уделяло становлению Вооруженных Сил РФ, вопросам военной доктрины государства, комплектования армии и флота, социальной защиты военнослужащих.В 1992 году с созданием Министерства обороны Российской Федерации "Красная звезда" стала его центральным печатным органом. 30 июня газета была как общероссийское печатное издание, учредителем которого является военное ведомство.Приказом министра обороны РФ от 25 сентября 2017 года к ФГБУ "Редакции газеты "Красная звезда" Минобороны РФ был присоединен ФГКУ "Редакционно-издательский центр" Минобороны РФ с переименованием в ФГБУ "Редакционно-издательский центр "Красная звезда" Минобороны России. С 10 января 2018 года "Красная звезда" изменила свой статус и стала выходить как газета Вооруженных Сил Российской Федерации.В газете регулярно печатаются статьи военно-исторического характера, пропагандирующие традиции русской армии и флота, очерки о военных деятелях прошлого, рассказывается о незаслуженно забытых именах и событиях в истории страны."Красная звезда" выходит под девизом "Мы храним тебя, Россия!", сохранив изображения советских орденов в ее основном титуле. В настоящее время "Красная звезда" выходит в свет трижды в неделю.Тираж каждого номера составляет около 100 тысяч экземпляров.Всего с момента основания в тираж вышло более 28 тысяч номеров газеты.Также выходит ежедневная электронная версия газеты на сайте.Газета печатается в Москве на полиграфической базе АО "Красная звезда".Газета награждена орденами Красной Звезды (1933), Боевого Красного Знамени (1945), Ленина (1965) и Октябрьской революции (1974), почетным знаком РФ "За успехи в труде" (2023).С августа 1998 года главный редактор "Красной звезды" – Николай Ефимов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, ссср, красная звезда