https://ria.ru/20240101/gaza-1919371939.html

Минздрав Газы: число жертв израильских атак выросло почти до 22 тысяч

Минздрав Газы: число жертв израильских атак выросло почти до 22 тысяч - РИА Новости, 01.01.2024

Минздрав Газы: число жертв израильских атак выросло почти до 22 тысяч

Почти 22 тысячи палестинцев погибли в результате израильских бомбежек и обстрелов сектора Газа с начала октября, среди жертв 326 врачей, сообщило министерство... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T16:01

2024-01-01T16:01

2024-01-01T16:32

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

сектор газа

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ДОХА, 1 янв - РИА Новости. Почти 22 тысячи палестинцев погибли в результате израильских бомбежек и обстрелов сектора Газа с начала октября, среди жертв 326 врачей, сообщило министерство здравоохранения анклава, данные которого приводит телеканал "Аль-Джазира"."Число погибших с начала израильской агрессии увеличилось до 21 978 человек, 57 697 ранены. За последние сутки погибли 156 человек, 246 получили ранения", - отметил представитель министерства.По его данным, израильская армия "нанесла ущерб 150 лечебным учреждениям, 30 из них полностью вышли из строя". При этом, как отметили в министерстве, из погибших за это время 326 врачей, израильские военные продолжают содержать под арестом в плохих условиях 99 палестинских врачей и сотрудников младшего медперсонала.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240101/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа