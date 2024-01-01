https://ria.ru/20240101/frantsiya-1919342668.html
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей - РИА Новости, 01.01.2024
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей
Во Франции в новогоднюю ночь задержали 380 человек, сожжено 745 автомобилей, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в соцсети X. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T12:33
2024-01-01T12:33
2024-01-01T13:37
в мире
франция
жеральд дарманен
париж
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919344626_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_973b739255ebcf0f9a59068adc3ec388.jpg
ПАРИЖ, 1 янв — РИА Новости. Во Франции в новогоднюю ночь задержали 380 человек, сожжено 745 автомобилей, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в соцсети X."По сравнению с прошлым годом сожгли на десять процентов меньше автомобилей <...> Произведено 380 задержаний по всей стране, это также на десять процентов меньше", — сказал он.В пятницу, 29 декабря, глава МВД заявил, что для обеспечения безопасности на фоне максимального уровня террористической угрозы задействуют более 90 тысяч полицейских и жандармов.В другой европейской стране — Германии — праздничная ночь тоже прошла неспокойно. Так, в ходе беспорядков 15 полицейских получили ранения, более 250 человек были задержаны.
https://ria.ru/20240101/berlin-1919334931.html
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919344626_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_652cd9955ee741ae32e893b08b1d1afb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, жеральд дарманен, париж, новый год
В мире, Франция, Жеральд Дарманен, Париж, Новый год
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей
Глава МВД Дарманен: во Франции в новогоднюю ночь задержали 380 человек
ПАРИЖ, 1 янв — РИА Новости.
Во Франции в новогоднюю ночь задержали 380 человек, сожжено 745 автомобилей, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в соцсети X
.
"По сравнению с прошлым годом сожгли на десять процентов меньше автомобилей <...> Произведено 380 задержаний по всей стране, это также на десять процентов меньше", — сказал он.
В пятницу, 29 декабря, глава МВД заявил, что для обеспечения безопасности на фоне максимального уровня террористической угрозы задействуют более 90 тысяч полицейских и жандармов.
В другой европейской стране — Германии — праздничная ночь тоже прошла неспокойно. Так, в ходе беспорядков 15 полицейских получили ранения, более 250 человек были задержаны.
В Берлине 15 полицейских пострадали из-за беспорядков в новогоднюю ночь