https://ria.ru/20240101/frantsiya-1919342668.html

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей - РИА Новости, 01.01.2024

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей

Во Франции в новогоднюю ночь задержали 380 человек, сожжено 745 автомобилей, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в соцсети X. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T12:33

2024-01-01T12:33

2024-01-01T13:37

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ПАРИЖ, 1 янв — РИА Новости. Во Франции в новогоднюю ночь задержали 380 человек, сожжено 745 автомобилей, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в соцсети X."По сравнению с прошлым годом сожгли на десять процентов меньше автомобилей <...> Произведено 380 задержаний по всей стране, это также на десять процентов меньше", — сказал он.В пятницу, 29 декабря, глава МВД заявил, что для обеспечения безопасности на фоне максимального уровня террористической угрозы задействуют более 90 тысяч полицейских и жандармов.В другой европейской стране — Германии — праздничная ночь тоже прошла неспокойно. Так, в ходе беспорядков 15 полицейских получили ранения, более 250 человек были задержаны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, жеральд дарманен, париж, новый год