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Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей - РИА Новости, 01.01.2024
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12:33 01.01.2024 (обновлено: 13:37 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/frantsiya-1919342668.html
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей - РИА Новости, 01.01.2024
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей
Во Франции в новогоднюю ночь задержали 380 человек, сожжено 745 автомобилей, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в соцсети X. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T12:33
2024-01-01T13:37
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ПАРИЖ, 1 янв — РИА Новости. Во Франции в новогоднюю ночь задержали 380 человек, сожжено 745 автомобилей, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в соцсети X."По сравнению с прошлым годом сожгли на десять процентов меньше автомобилей &lt;...&gt; Произведено 380 задержаний по всей стране, это также на десять процентов меньше", — сказал он.В пятницу, 29 декабря, глава МВД заявил, что для обеспечения безопасности на фоне максимального уровня террористической угрозы задействуют более 90 тысяч полицейских и жандармов.В другой европейской стране — Германии — праздничная ночь тоже прошла неспокойно. Так, в ходе беспорядков 15 полицейских получили ранения, более 250 человек были задержаны.
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в мире, франция, жеральд дарманен, париж, новый год
В мире, Франция, Жеральд Дарманен, Париж, Новый год
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей

Глава МВД Дарманен: во Франции в новогоднюю ночь задержали 380 человек

© AFP 2023 / BERTRAND GUAYНовогодняя ночь в Париже
Новогодняя ночь в Париже - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AFP 2023 / BERTRAND GUAY
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 янв — РИА Новости. Во Франции в новогоднюю ночь задержали 380 человек, сожжено 745 автомобилей, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в соцсети X.
"По сравнению с прошлым годом сожгли на десять процентов меньше автомобилей <...> Произведено 380 задержаний по всей стране, это также на десять процентов меньше", — сказал он.
В пятницу, 29 декабря, глава МВД заявил, что для обеспечения безопасности на фоне максимального уровня террористической угрозы задействуют более 90 тысяч полицейских и жандармов.
В другой европейской стране — Германии — праздничная ночь тоже прошла неспокойно. Так, в ходе беспорядков 15 полицейских получили ранения, более 250 человек были задержаны.
Полицейский автомобиль в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
В Берлине 15 полицейских пострадали из-за беспорядков в новогоднюю ночь
11:49
 
В миреФранцияЖеральд ДарманенПарижНовый год
 
 
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