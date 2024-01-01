https://ria.ru/20240101/frantsiya-1919326520.html

Во Франции в новогоднюю ночь задержали более 200 человек

Во Франции в новогоднюю ночь задержали более 200 человек - РИА Новости, 01.01.2024

Во Франции в новогоднюю ночь задержали более 200 человек

Французские правоохранители задержали в новогоднюю ночь 211 человек, сообщил министр иностранных дел Франции Жеральд Дарманен в соцсети X. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T10:34

2024-01-01T10:34

2024-01-01T10:34

в мире

франция

париж

жеральд дарманен

новый год

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ПАРИЖ, 1 янв - РИА Новости. Французские правоохранители задержали в новогоднюю ночь 211 человек, сообщил министр иностранных дел Франции Жеральд Дарманен в соцсети X. "Этой ночью мы снова вместе с нашими силами правопорядка мобилизовались для нашей безопасности. Спасибо им за их приверженность делу. Крупные празднества прошли спокойно, в частности, в Париже, где собралось более миллиона человек. К 01.30 (03.30 мск - ред.) были задержаны 211 человек", - написал министр. В прошлую пятницу глава МВД заявил, что более 90 тысяч полицейских и жандармов будут задействованы по всей Франции в канун Нового года для обеспечения безопасности и правопорядка на фоне максимального уровня террористической угрозы.

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Ольга Фомченкова

в мире, франция, париж, жеральд дарманен, новый год