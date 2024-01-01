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Во Франции в новогоднюю ночь задержали более 200 человек - РИА Новости, 01.01.2024
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10:34 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/frantsiya-1919326520.html
Во Франции в новогоднюю ночь задержали более 200 человек
Во Франции в новогоднюю ночь задержали более 200 человек - РИА Новости, 01.01.2024
Во Франции в новогоднюю ночь задержали более 200 человек
Французские правоохранители задержали в новогоднюю ночь 211 человек, сообщил министр иностранных дел Франции Жеральд Дарманен в соцсети X. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T10:34
2024-01-01T10:34
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ПАРИЖ, 1 янв - РИА Новости. Французские правоохранители задержали в новогоднюю ночь 211 человек, сообщил министр иностранных дел Франции Жеральд Дарманен в соцсети X. "Этой ночью мы снова вместе с нашими силами правопорядка мобилизовались для нашей безопасности. Спасибо им за их приверженность делу. Крупные празднества прошли спокойно, в частности, в Париже, где собралось более миллиона человек. К 01.30 (03.30 мск - ред.) были задержаны 211 человек", - написал министр. В прошлую пятницу глава МВД заявил, что более 90 тысяч полицейских и жандармов будут задействованы по всей Франции в канун Нового года для обеспечения безопасности и правопорядка на фоне максимального уровня террористической угрозы.
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в мире, франция, париж, жеральд дарманен, новый год
В мире, Франция, Париж, Жеральд Дарманен, Новый год
Во Франции в новогоднюю ночь задержали более 200 человек

Глава МВД Дарманен: более 200 человек задержали во Франции в новогоднюю ночь

© AP Photo / Kamil ZihniogluПолиция во Франции
Полиция во Франции - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
Полиция во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 янв - РИА Новости. Французские правоохранители задержали в новогоднюю ночь 211 человек, сообщил министр иностранных дел Франции Жеральд Дарманен в соцсети X.
"Этой ночью мы снова вместе с нашими силами правопорядка мобилизовались для нашей безопасности. Спасибо им за их приверженность делу. Крупные празднества прошли спокойно, в частности, в Париже, где собралось более миллиона человек. К 01.30 (03.30 мск - ред.) были задержаны 211 человек", - написал министр.
В прошлую пятницу глава МВД заявил, что более 90 тысяч полицейских и жандармов будут задействованы по всей Франции в канун Нового года для обеспечения безопасности и правопорядка на фоне максимального уровня террористической угрозы.
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В миреФранцияПарижЖеральд ДарманенНовый год
 
 
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