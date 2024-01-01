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Экс-помощница Байдена удивила американцев фотографией из Москвы - РИА Новости, 01.01.2024
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04:45 01.01.2024 (обновлено: 15:23 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/fotografiya-1919308186.html
Экс-помощница Байдена удивила американцев фотографией из Москвы
Экс-помощница Байдена удивила американцев фотографией из Москвы - РИА Новости, 01.01.2024
Экс-помощница Байдена удивила американцев фотографией из Москвы
Пользователей соцсети X восхитила фотография бывшей помощницы президента США Джо Байдена Тары Рид из Москвы, украшенной к Новому году. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T04:45
2024-01-01T15:23
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пользователей соцсети X восхитила фотография бывшей помощницы президента США Джо Байдена Тары Рид из Москвы, украшенной к Новому году."Это великолепная фотография!" — написал Cerra."Прекрасно", — добавил paulahall777."Эти фотографии потрясающие. Такие красивые и безмятежные. В США происходит так много перемен, я беспокоюсь о том, что моя дочь будет расти здесь. Мечтаю вернуться в Шотландию и сбежать от этого сумасшествия", — поделился мнением trottot_tammy."Там все выглядит так красиво", — восхитился Ashleywire57."Ух ты! Большой город без палаток, мусора и наркоманов. Очень симпатично", — отметил bytemeharder.Ранее американский журналист Джексон Хинкл посетил Россию и пришел к выводу, что Москва лучше Нью-Йорка, Майами и Лос-Анджелеса.
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в мире, москва, россия, сша
В мире, Москва, Россия, США

Экс-помощница Байдена удивила американцев фотографией из Москвы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПраздничное украшение Москвы к Новому году
Праздничное украшение Москвы к Новому году - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Праздничное украшение Москвы к Новому году. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пользователей соцсети X восхитила фотография бывшей помощницы президента США Джо Байдена Тары Рид из Москвы, украшенной к Новому году.
"Это великолепная фотография!" — написал Cerra.
© Официальная страница Тары Рид в соцсети XПубликация экс-помощницы Джо Байдена Тары Рид в соцсети X
Публикация экс-помощницы Джо Байдена Тары Рид в соцсети X
© Официальная страница Тары Рид в соцсети X
Публикация экс-помощницы Джо Байдена Тары Рид в соцсети X
"Прекрасно", — добавил paulahall777.
«
"Эти фотографии потрясающие. Такие красивые и безмятежные. В США происходит так много перемен, я беспокоюсь о том, что моя дочь будет расти здесь. Мечтаю вернуться в Шотландию и сбежать от этого сумасшествия", — поделился мнением trottot_tammy.
"Там все выглядит так красиво", — восхитился Ashleywire57.
"Ух ты! Большой город без палаток, мусора и наркоманов. Очень симпатично", — отметил bytemeharder.
Ранее американский журналист Джексон Хинкл посетил Россию и пришел к выводу, что Москва лучше Нью-Йорка, Майами и Лос-Анджелеса.
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