https://ria.ru/20240101/fotografiya-1919308186.html

Экс-помощница Байдена удивила американцев фотографией из Москвы

Экс-помощница Байдена удивила американцев фотографией из Москвы - РИА Новости, 01.01.2024

Экс-помощница Байдена удивила американцев фотографией из Москвы

Пользователей соцсети X восхитила фотография бывшей помощницы президента США Джо Байдена Тары Рид из Москвы, украшенной к Новому году. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T04:45

2024-01-01T04:45

2024-01-01T15:23

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пользователей соцсети X восхитила фотография бывшей помощницы президента США Джо Байдена Тары Рид из Москвы, украшенной к Новому году."Это великолепная фотография!" — написал Cerra."Прекрасно", — добавил paulahall777."Эти фотографии потрясающие. Такие красивые и безмятежные. В США происходит так много перемен, я беспокоюсь о том, что моя дочь будет расти здесь. Мечтаю вернуться в Шотландию и сбежать от этого сумасшествия", — поделился мнением trottot_tammy."Там все выглядит так красиво", — восхитился Ashleywire57."Ух ты! Большой город без палаток, мусора и наркоманов. Очень симпатично", — отметил bytemeharder.Ранее американский журналист Джексон Хинкл посетил Россию и пришел к выводу, что Москва лучше Нью-Йорка, Майами и Лос-Анджелеса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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