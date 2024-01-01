Экс-помощница Байдена удивила американцев фотографией из Москвы
Праздничное украшение Москвы к Новому году. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пользователей соцсети X восхитила фотография бывшей помощницы президента США Джо Байдена Тары Рид из Москвы, украшенной к Новому году.
"Это великолепная фотография!" — написал Cerra.
© Официальная страница Тары Рид в соцсети XПубликация экс-помощницы Джо Байдена Тары Рид в соцсети X
© Официальная страница Тары Рид в соцсети X
Публикация экс-помощницы Джо Байдена Тары Рид в соцсети X
"Прекрасно", — добавил paulahall777.
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"Эти фотографии потрясающие. Такие красивые и безмятежные. В США происходит так много перемен, я беспокоюсь о том, что моя дочь будет расти здесь. Мечтаю вернуться в Шотландию и сбежать от этого сумасшествия", — поделился мнением trottot_tammy.
"Там все выглядит так красиво", — восхитился Ashleywire57.
"Ух ты! Большой город без палаток, мусора и наркоманов. Очень симпатично", — отметил bytemeharder.
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