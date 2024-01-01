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Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике - РИА Новости, 01.01.2024
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15:36 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/ekonomika-1919368009.html
Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике
Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике - РИА Новости, 01.01.2024
Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике
Структурные изменения происходят в экономике России, впервые за многие годы рост обрабатывающих отраслей производства в РФ намного превышает доходы от нефти и... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T15:36
2024-01-01T15:36
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Структурные изменения происходят в экономике России, впервые за многие годы рост обрабатывающих отраслей производства в РФ намного превышает доходы от нефти и газа, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас, вы знаете, такого никогда не было, мы все время с грустью говорили о том, что у нас основные доходы от нефти и газа. Вот впервые за многие годы у нас в структуре экономики рост перерабатывающих отраслей производства намного превышает доходы от нефти и газа. Доходы от нефти и газа, по-моему, 3%, а перерабатывающая промышленность дала кратно больше. Такого не было никогда. Это говорит о том, что у нас происходят структурные изменения экономики, это очень важно", - сказал Путин в понедельник на встрече с участниками специальной военной операции.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике

Путин: в РФ происходят структурные изменения экономики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Структурные изменения происходят в экономике России, впервые за многие годы рост обрабатывающих отраслей производства в РФ намного превышает доходы от нефти и газа, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас, вы знаете, такого никогда не было, мы все время с грустью говорили о том, что у нас основные доходы от нефти и газа. Вот впервые за многие годы у нас в структуре экономики рост перерабатывающих отраслей производства намного превышает доходы от нефти и газа. Доходы от нефти и газа, по-моему, 3%, а перерабатывающая промышленность дала кратно больше. Такого не было никогда. Это говорит о том, что у нас происходят структурные изменения экономики, это очень важно", - сказал Путин в понедельник на встрече с участниками специальной военной операции.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
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