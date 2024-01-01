https://ria.ru/20240101/ekonomika-1919368009.html
Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике
Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике - РИА Новости, 01.01.2024
Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике
Структурные изменения происходят в экономике России, впервые за многие годы рост обрабатывающих отраслей производства в РФ намного превышает доходы от нефти и... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T15:36
2024-01-01T15:36
2024-01-01T15:36
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918525151_0:72:3220:1883_1920x0_80_0_0_b8bf34a38fa35a98137fc683c49c7c0a.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Структурные изменения происходят в экономике России, впервые за многие годы рост обрабатывающих отраслей производства в РФ намного превышает доходы от нефти и газа, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас, вы знаете, такого никогда не было, мы все время с грустью говорили о том, что у нас основные доходы от нефти и газа. Вот впервые за многие годы у нас в структуре экономики рост перерабатывающих отраслей производства намного превышает доходы от нефти и газа. Доходы от нефти и газа, по-моему, 3%, а перерабатывающая промышленность дала кратно больше. Такого не было никогда. Это говорит о том, что у нас происходят структурные изменения экономики, это очень важно", - сказал Путин в понедельник на встрече с участниками специальной военной операции.
https://ria.ru/20231230/itogi-1917431489.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918525151_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_32e63cf884d8cca4235273b4f6361c90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике
Путин: в РФ происходят структурные изменения экономики
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Структурные изменения происходят в экономике России, впервые за многие годы рост обрабатывающих отраслей производства в РФ намного превышает доходы от нефти и газа, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас, вы знаете, такого никогда не было, мы все время с грустью говорили о том, что у нас основные доходы от нефти и газа. Вот впервые за многие годы у нас в структуре экономики рост перерабатывающих отраслей производства намного превышает доходы от нефти и газа. Доходы от нефти и газа, по-моему, 3%, а перерабатывающая промышленность дала кратно больше. Такого не было никогда. Это говорит о том, что у нас происходят структурные изменения экономики, это очень важно", - сказал Путин в понедельник на встрече с участниками специальной военной операции.
"Признали даже на Западе". Чего российская экономика добилась в 2023 году