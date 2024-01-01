https://ria.ru/20240101/ekonomika-1919368009.html

Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике

Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике - РИА Новости, 01.01.2024

Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике

Структурные изменения происходят в экономике России, впервые за многие годы рост обрабатывающих отраслей производства в РФ намного превышает доходы от нефти и... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T15:36

2024-01-01T15:36

2024-01-01T15:36

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Структурные изменения происходят в экономике России, впервые за многие годы рост обрабатывающих отраслей производства в РФ намного превышает доходы от нефти и газа, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас, вы знаете, такого никогда не было, мы все время с грустью говорили о том, что у нас основные доходы от нефти и газа. Вот впервые за многие годы у нас в структуре экономики рост перерабатывающих отраслей производства намного превышает доходы от нефти и газа. Доходы от нефти и газа, по-моему, 3%, а перерабатывающая промышленность дала кратно больше. Такого не было никогда. Это говорит о том, что у нас происходят структурные изменения экономики, это очень важно", - сказал Путин в понедельник на встрече с участниками специальной военной операции.

https://ria.ru/20231230/itogi-1917431489.html

россия

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин