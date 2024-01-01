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СК зафиксировал последствия новогоднего обстрела центра Донецка

СК зафиксировал последствия новогоднего обстрела центра Донецка - РИА Новости, 01.01.2024

СК зафиксировал последствия новогоднего обстрела центра Донецка

Ночной обстрел велся из РСЗО и пришелся по центру Донецка, в результате чего есть четверо погибших и 12 раненых, сообщили в СК РФ. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:05

2024-01-01T14:05

2024-01-01T14:05

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

донбасс

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Ночной обстрел велся из РСЗО и пришелся по центру Донецка, в результате чего есть четверо погибших и 12 раненых, сообщили в СК РФ. "Военные следователи Следственного комитета Российской Федерации зафиксировали преступления, совершенные вооруженными формированиями Украины в отношении мирного населения Донецкой Народной Республики. Вооруженные формирования Украины произвели массированный ракетный обстрел центра города Донецка, в результате которого четыре мирных жителей погибли, ранение получили 12 мирных жителей", - сообщил следователь СК. Следователь СК также отметил, что по обнаруженным фрагментам, обстрел производился с применением ракетных систем залпового огня. Данные фрагменты будут изъяты и в дальнейшем направлены на экспертизу. По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), повреждения получила гражданская инфраструктура Ворошиловского района Донецка. МБОУ "Школа № 9 г, БЦ "Пушкинский", гостиница "Донбасс Палас", детский магазин и 11 многоквартирных жилых дома получили повреждения.

донецк

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донбасс

донецкая народная республика

донецкая область

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"Жахнуло, я думал, салют". Житель Донецка о новогоднем обстреле ВСУ ВСУ обстреляли центр Донецка в новогоднюю ночь, местные жители сперва решили, что это салют. По данным СЦЦК, было выпущено 15 ракет РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о 4 погибших и 13 раненых. 2024-01-01T14:05 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк, происшествия, украина, следственный комитет россии (ск рф), донбасс, донецкая народная республика, донецкая область, видео