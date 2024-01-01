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СК зафиксировал последствия новогоднего обстрела центра Донецка - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/donetsk-1919353885.html
СК зафиксировал последствия новогоднего обстрела центра Донецка
СК зафиксировал последствия новогоднего обстрела центра Донецка - РИА Новости, 01.01.2024
СК зафиксировал последствия новогоднего обстрела центра Донецка
Ночной обстрел велся из РСЗО и пришелся по центру Донецка, в результате чего есть четверо погибших и 12 раненых, сообщили в СК РФ. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:05
2024-01-01T14:05
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
донбасс
донецкая народная республика
донецкая область
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Ночной обстрел велся из РСЗО и пришелся по центру Донецка, в результате чего есть четверо погибших и 12 раненых, сообщили в СК РФ. "Военные следователи Следственного комитета Российской Федерации зафиксировали преступления, совершенные вооруженными формированиями Украины в отношении мирного населения Донецкой Народной Республики. Вооруженные формирования Украины произвели массированный ракетный обстрел центра города Донецка, в результате которого четыре мирных жителей погибли, ранение получили 12 мирных жителей", - сообщил следователь СК. Следователь СК также отметил, что по обнаруженным фрагментам, обстрел производился с применением ракетных систем залпового огня. Данные фрагменты будут изъяты и в дальнейшем направлены на экспертизу. По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), повреждения получила гражданская инфраструктура Ворошиловского района Донецка. МБОУ "Школа № 9 г, БЦ "Пушкинский", гостиница "Донбасс Палас", детский магазин и 11 многоквартирных жилых дома получили повреждения.
донецк
украина
донбасс
донецкая народная республика
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"Жахнуло, я думал, салют". Житель Донецка о новогоднем обстреле ВСУ
ВСУ обстреляли центр Донецка в новогоднюю ночь, местные жители сперва решили, что это салют. По данным СЦЦК, было выпущено 15 ракет РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о 4 погибших и 13 раненых.
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донецк, происшествия, украина, следственный комитет россии (ск рф), донбасс, донецкая народная республика, донецкая область, видео
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Донбасс, Донецкая Народная Республика, Донецкая область
СК зафиксировал последствия новогоднего обстрела центра Донецка
ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Ночной обстрел велся из РСЗО и пришелся по центру Донецка, в результате чего есть четверо погибших и 12 раненых, сообщили в СК РФ.
2024-01-01T14:05
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СК зафиксировал последствия новогоднего обстрела центра Донецка

Следователи зафиксировали последствия обстрела центра Донецка в новогоднюю ночь

© РИА Новости Последствия обстрела Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Ночной обстрел велся из РСЗО и пришелся по центру Донецка, в результате чего есть четверо погибших и 12 раненых, сообщили в СК РФ.
"Военные следователи Следственного комитета Российской Федерации зафиксировали преступления, совершенные вооруженными формированиями Украины в отношении мирного населения Донецкой Народной Республики. Вооруженные формирования Украины произвели массированный ракетный обстрел центра города Донецка, в результате которого четыре мирных жителей погибли, ранение получили 12 мирных жителей", - сообщил следователь СК.
Следователь СК также отметил, что по обнаруженным фрагментам, обстрел производился с применением ракетных систем залпового огня. Данные фрагменты будут изъяты и в дальнейшем направлены на экспертизу.
По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), повреждения получила гражданская инфраструктура Ворошиловского района Донецка. МБОУ "Школа № 9 г, БЦ "Пушкинский", гостиница "Донбасс Палас", детский магазин и 11 многоквартирных жилых дома получили повреждения.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)ДонбассДонецкая Народная РеспубликаДонецкая область
 
 
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