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СК зафиксировал последствия новогоднего обстрела центра Донецка
СК зафиксировал последствия новогоднего обстрела центра Донецка - РИА Новости, 01.01.2024
СК зафиксировал последствия новогоднего обстрела центра Донецка
Ночной обстрел велся из РСЗО и пришелся по центру Донецка, в результате чего есть четверо погибших и 12 раненых, сообщили в СК РФ. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:05
2024-01-01T14:05
2024-01-01T14:05
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Ночной обстрел велся из РСЗО и пришелся по центру Донецка, в результате чего есть четверо погибших и 12 раненых, сообщили в СК РФ. "Военные следователи Следственного комитета Российской Федерации зафиксировали преступления, совершенные вооруженными формированиями Украины в отношении мирного населения Донецкой Народной Республики. Вооруженные формирования Украины произвели массированный ракетный обстрел центра города Донецка, в результате которого четыре мирных жителей погибли, ранение получили 12 мирных жителей", - сообщил следователь СК. Следователь СК также отметил, что по обнаруженным фрагментам, обстрел производился с применением ракетных систем залпового огня. Данные фрагменты будут изъяты и в дальнейшем направлены на экспертизу. По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), повреждения получила гражданская инфраструктура Ворошиловского района Донецка. МБОУ "Школа № 9 г, БЦ "Пушкинский", гостиница "Донбасс Палас", детский магазин и 11 многоквартирных жилых дома получили повреждения.
донецк
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"Жахнуло, я думал, салют". Житель Донецка о новогоднем обстреле ВСУ
ВСУ обстреляли центр Донецка в новогоднюю ночь, местные жители сперва решили, что это салют. По данным СЦЦК, было выпущено 15 ракет РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о 4 погибших и 13 раненых.
2024-01-01T14:05
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СК зафиксировал последствия новогоднего обстрела центра Донецка
Следователи зафиксировали последствия обстрела центра Донецка в новогоднюю ночь