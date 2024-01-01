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СК России завел дело после крушения катера у берегов Пхукета - РИА Новости, 01.01.2024
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Туризм
 
12:53 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/delo-1919345732.html
СК России завел дело после крушения катера у берегов Пхукета
СК России завел дело после крушения катера у берегов Пхукета - РИА Новости, 01.01.2024
СК России завел дело после крушения катера у берегов Пхукета
Российские следователи возбудили уголовное дело из-за крушения катера у берегов Пхукета, в котором погибла пятилетняя девочка-гражданка России, а шестеро... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T12:53
2024-01-01T12:53
туризм
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пхукет (остров)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело из-за крушения катера у берегов Пхукета, в котором погибла пятилетняя девочка-гражданка России, а шестеро россиян получили травмы различной степени тяжести, сообщается в Telegram-канале западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Ранее сообщалось, что во второй половине дня в воскресенье катер с россиянами на борту врезался в скалу у берега одного из ближайших к Пхукету островов. На катере находились семеро россиян, капитан катера и его помощник. В результате крушения погибла пятилетняя девочка, гражданка России, еще шестеро россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы Пхукета. "Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту происшествия в Таиланде с катером, на борту которого находились россияне, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности)", - говорится в сообщении.
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россия, пхукет (остров), следственный комитет россии (ск рф), таиланд
Туризм, Россия, Пхукет (остров), Следственный комитет России (СК РФ), Таиланд
СК России завел дело после крушения катера у берегов Пхукета

СК РФ завел дело из-за крушения катера у берегов Пхукета, где погиб ребенок

© iStock.com / Jitti NarksompongПхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© iStock.com / Jitti Narksompong
Пхукет, Таиланд. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело из-за крушения катера у берегов Пхукета, в котором погибла пятилетняя девочка-гражданка России, а шестеро россиян получили травмы различной степени тяжести, сообщается в Telegram-канале западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Ранее сообщалось, что во второй половине дня в воскресенье катер с россиянами на борту врезался в скалу у берега одного из ближайших к Пхукету островов. На катере находились семеро россиян, капитан катера и его помощник. В результате крушения погибла пятилетняя девочка, гражданка России, еще шестеро россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы Пхукета.
«
"Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту происшествия в Таиланде с катером, на борту которого находились россияне, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности)", - говорится в сообщении.
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