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СМИ: в Дарданеллах приостановили движение судов из-за погодных условий - РИА Новости, 01.01.2024
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09:41 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/dardanelly-1919314364.html
СМИ: в Дарданеллах приостановили движение судов из-за погодных условий
СМИ: в Дарданеллах приостановили движение судов из-за погодных условий - РИА Новости, 01.01.2024
СМИ: в Дарданеллах приостановили движение судов из-за погодных условий
Движение судов в проливе Дарданеллы приостановлено в обоих направлениях из-за густого тумана, передал телеканал TRT Haber. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T09:41
2024-01-01T09:41
дарданеллы
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АНКАРА, 1 янв - РИА Новости. Движение судов в проливе Дарданеллы приостановлено в обоих направлениях из-за густого тумана, передал телеканал TRT Haber. "Густой туман, который усилился в Дарданеллах, вызвал перебои в морских перевозках. Из-за ухудшения видимости движение по проливу было закрыто для транзитных судов в обоих направлениях около 02.00 (совпадает с мск)", - сообщил телеканал. Сотрудники Дирекции по обслуживанию движения судов в проливе Дарданеллы предупредили по радио капитанов судов, которые будут заходить с севера и юга, и объявили о закрытии движения по проливу. "После этого объявления суда оставались на якорных стоянках у входов в пролив со стороны Мраморного и Эгейского морей", - говорится в сообщении.
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дарданеллы, в мире, турция
Дарданеллы, В мире, Турция
СМИ: в Дарданеллах приостановили движение судов из-за погодных условий

TRT Haber: движение судов в проливе Дарданеллы приостановили из-за тумана

© Depositphotos.com / blooduaПролив Дарданеллы, Турция
Пролив Дарданеллы, Турция - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© Depositphotos.com / bloodua
Пролив Дарданеллы, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 1 янв - РИА Новости. Движение судов в проливе Дарданеллы приостановлено в обоих направлениях из-за густого тумана, передал телеканал TRT Haber.
"Густой туман, который усилился в Дарданеллах, вызвал перебои в морских перевозках. Из-за ухудшения видимости движение по проливу было закрыто для транзитных судов в обоих направлениях около 02.00 (совпадает с мск)", - сообщил телеканал.
Сотрудники Дирекции по обслуживанию движения судов в проливе Дарданеллы предупредили по радио капитанов судов, которые будут заходить с севера и юга, и объявили о закрытии движения по проливу.
"После этого объявления суда оставались на якорных стоянках у входов в пролив со стороны Мраморного и Эгейского морей", - говорится в сообщении.
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