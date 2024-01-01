https://ria.ru/20240101/dardanelly-1919314364.html

СМИ: в Дарданеллах приостановили движение судов из-за погодных условий

СМИ: в Дарданеллах приостановили движение судов из-за погодных условий - РИА Новости, 01.01.2024

СМИ: в Дарданеллах приостановили движение судов из-за погодных условий

Движение судов в проливе Дарданеллы приостановлено в обоих направлениях из-за густого тумана, передал телеканал TRT Haber. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T09:41

2024-01-01T09:41

2024-01-01T09:41

дарданеллы

в мире

турция

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АНКАРА, 1 янв - РИА Новости. Движение судов в проливе Дарданеллы приостановлено в обоих направлениях из-за густого тумана, передал телеканал TRT Haber. "Густой туман, который усилился в Дарданеллах, вызвал перебои в морских перевозках. Из-за ухудшения видимости движение по проливу было закрыто для транзитных судов в обоих направлениях около 02.00 (совпадает с мск)", - сообщил телеканал. Сотрудники Дирекции по обслуживанию движения судов в проливе Дарданеллы предупредили по радио капитанов судов, которые будут заходить с севера и юга, и объявили о закрытии движения по проливу. "После этого объявления суда оставались на якорных стоянках у входов в пролив со стороны Мраморного и Эгейского морей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231231/zemletryasenie-1919296403.html

дарданеллы

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дарданеллы, в мире, турция