https://ria.ru/20240101/dardanelly-1919314364.html
СМИ: в Дарданеллах приостановили движение судов из-за погодных условий
СМИ: в Дарданеллах приостановили движение судов из-за погодных условий - РИА Новости, 01.01.2024
СМИ: в Дарданеллах приостановили движение судов из-за погодных условий
Движение судов в проливе Дарданеллы приостановлено в обоих направлениях из-за густого тумана, передал телеканал TRT Haber. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T09:41
2024-01-01T09:41
2024-01-01T09:41
дарданеллы
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154908/85/1549088598_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9d95e4a648df7129cfb2c4578b428314.jpg
АНКАРА, 1 янв - РИА Новости. Движение судов в проливе Дарданеллы приостановлено в обоих направлениях из-за густого тумана, передал телеканал TRT Haber. "Густой туман, который усилился в Дарданеллах, вызвал перебои в морских перевозках. Из-за ухудшения видимости движение по проливу было закрыто для транзитных судов в обоих направлениях около 02.00 (совпадает с мск)", - сообщил телеканал. Сотрудники Дирекции по обслуживанию движения судов в проливе Дарданеллы предупредили по радио капитанов судов, которые будут заходить с севера и юга, и объявили о закрытии движения по проливу. "После этого объявления суда оставались на якорных стоянках у входов в пролив со стороны Мраморного и Эгейского морей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231231/zemletryasenie-1919296403.html
дарданеллы
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154908/85/1549088598_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_fd4690db4f022354be1108690f7f5592.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарданеллы, в мире, турция
Дарданеллы, В мире, Турция
СМИ: в Дарданеллах приостановили движение судов из-за погодных условий
TRT Haber: движение судов в проливе Дарданеллы приостановили из-за тумана
АНКАРА, 1 янв - РИА Новости.
Движение судов в проливе Дарданеллы приостановлено в обоих направлениях из-за густого тумана, передал телеканал TRT Haber
.
"Густой туман, который усилился в Дарданеллах, вызвал перебои в морских перевозках. Из-за ухудшения видимости движение по проливу было закрыто для транзитных судов в обоих направлениях около 02.00 (совпадает с мск)", - сообщил телеканал.
Сотрудники Дирекции по обслуживанию движения судов в проливе Дарданеллы предупредили по радио капитанов судов, которые будут заходить с севера и юга, и объявили о закрытии движения по проливу.
"После этого объявления суда оставались на якорных стоянках у входов в пролив со стороны Мраморного и Эгейского морей", - говорится в сообщении.
Жители Турции после трех землетрясений опасаются возвращаться в свои дома