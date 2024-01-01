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В Брянской области обезвредили беспилотник ВСУ
В Брянской области обезвредили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 01.01.2024
В Брянской области обезвредили беспилотник ВСУ
Второй за день украинский беспилотник обезврежен силами противовоздушной обороны над Климовским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, следует РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T15:38
2024-01-01T15:38
2024-01-01T15:44
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
климовский район
брянский район
александр богомаз
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Второй за день украинский беспилотник обезврежен силами противовоздушной обороны над Климовским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, следует из сообщения губернатора региона Александра Богомаза.Ранее Богомаз сообщал, что средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник над Брянским районом области, пострадавших и разрушений также не было."Беспилотный летательный аппарат украинских террористов обезврежен силами ПВО министерства обороны РФ. Над Климовским районом сбит беспилотный авиационный комплекс разведчик. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона.Он отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы.
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безопасность, брянская область, вооруженные силы украины, климовский район, брянский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Климовский район, Брянский район, Александр Богомаз
В Брянской области обезвредили беспилотник ВСУ
Богомаз: украинский БПЛА обезврежен над Брянской областью, пострадавших нет