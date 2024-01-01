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В Ингушетию прибыла третья группа беженцев из Палестины - РИА Новости, 01.01.2024
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16:04 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/bezhentsy-1919372549.html
В Ингушетию прибыла третья группа беженцев из Палестины
В Ингушетию прибыла третья группа беженцев из Палестины - РИА Новости, 01.01.2024
В Ингушетию прибыла третья группа беженцев из Палестины
Третья группа беженцев из Палестины прибыла в понедельник в Ингушетию, она состоит из 14 человек, 11 из которых - дети, сообщил глава региона Махмуд-Али... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T16:04
2024-01-01T16:04
общество
палестина
назрань
махмуд-али калиматов
сектор газа
беженцы
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 1 янв – РИА Новости. Третья группа беженцев из Палестины прибыла в понедельник в Ингушетию, она состоит из 14 человек, 11 из которых - дети, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что Ингушетия готовится принять около 100 беженцев из Палестины. В середине декабря в республику прибыло 73 беженца, среди которых 47 детей, их разместили в гостинице "Асса" в Назрани. В ноябре власти региона провели акцию для жителей сектора Газа, во время которой собрали почти 80 миллионов рублей и более 150 тонн гуманитарной помощи. "К нам прибыла третья группа вынужденно покинувших территорию Палестины граждан. В составе группы - 14 человек, из них 11 - это дети", - написал Калиматов.Он отметил, что на каждого прибывшего беженца оформят социальные паспорта, чтобы определить потребности по количеству мест в детсадах и школах. "В дальнейшем будем решать вопросы их трудоустройства и обучения", - подчеркнул глава Ингушетии. Ранее беженцев из Палестины уже приняли Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
https://ria.ru/20231214/gaza-1915833747.html
палестина
назрань
сектор газа
республика ингушетия
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общество, палестина, назрань, махмуд-али калиматов, сектор газа, беженцы, республика ингушетия
Общество, Палестина, Назрань, Махмуд-Али Калиматов, Сектор Газа, Беженцы, Республика Ингушетия
В Ингушетию прибыла третья группа беженцев из Палестины

Калиматов: в Ингушетию прибыла группа палестинских беженцев в составе 14 человек

© Махмуд-Али Калиматов/TelegramТретья группа беженцев из Палестины прибыла в Ингушетию
Третья группа беженцев из Палестины прибыла в Ингушетию
© Махмуд-Али Калиматов/Telegram
Третья группа беженцев из Палестины прибыла в Ингушетию
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 1 янв – РИА Новости. Третья группа беженцев из Палестины прибыла в понедельник в Ингушетию, она состоит из 14 человек, 11 из которых - дети, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Ингушетия готовится принять около 100 беженцев из Палестины. В середине декабря в республику прибыло 73 беженца, среди которых 47 детей, их разместили в гостинице "Асса" в Назрани. В ноябре власти региона провели акцию для жителей сектора Газа, во время которой собрали почти 80 миллионов рублей и более 150 тонн гуманитарной помощи.
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"К нам прибыла третья группа вынужденно покинувших территорию Палестины граждан. В составе группы - 14 человек, из них 11 - это дети", - написал Калиматов.
Он отметил, что на каждого прибывшего беженца оформят социальные паспорта, чтобы определить потребности по количеству мест в детсадах и школах.
"В дальнейшем будем решать вопросы их трудоустройства и обучения", - подчеркнул глава Ингушетии.
Ранее беженцев из Палестины уже приняли Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.
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ОбществоПалестинаНазраньМахмуд-Али КалиматовСектор ГазаБеженцыРеспублика Ингушетия
 
 
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