https://ria.ru/20240101/bezhentsy-1919372549.html

В Ингушетию прибыла третья группа беженцев из Палестины

В Ингушетию прибыла третья группа беженцев из Палестины - РИА Новости, 01.01.2024

В Ингушетию прибыла третья группа беженцев из Палестины

Третья группа беженцев из Палестины прибыла в понедельник в Ингушетию, она состоит из 14 человек, 11 из которых - дети, сообщил глава региона Махмуд-Али... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T16:04

2024-01-01T16:04

2024-01-01T16:04

общество

палестина

назрань

махмуд-али калиматов

сектор газа

беженцы

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 1 янв – РИА Новости. Третья группа беженцев из Палестины прибыла в понедельник в Ингушетию, она состоит из 14 человек, 11 из которых - дети, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что Ингушетия готовится принять около 100 беженцев из Палестины. В середине декабря в республику прибыло 73 беженца, среди которых 47 детей, их разместили в гостинице "Асса" в Назрани. В ноябре власти региона провели акцию для жителей сектора Газа, во время которой собрали почти 80 миллионов рублей и более 150 тонн гуманитарной помощи. "К нам прибыла третья группа вынужденно покинувших территорию Палестины граждан. В составе группы - 14 человек, из них 11 - это дети", - написал Калиматов.Он отметил, что на каждого прибывшего беженца оформят социальные паспорта, чтобы определить потребности по количеству мест в детсадах и школах. "В дальнейшем будем решать вопросы их трудоустройства и обучения", - подчеркнул глава Ингушетии. Ранее беженцев из Палестины уже приняли Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231214/gaza-1915833747.html

палестина

назрань

сектор газа

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, палестина, назрань, махмуд-али калиматов, сектор газа, беженцы, республика ингушетия