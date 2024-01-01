https://ria.ru/20240101/belorussiya-1919322493.html
Белоруссия заявила о готовности возобновить диалог со Словакией
Белоруссия заявила о готовности возобновить диалог со Словакией - РИА Новости, 01.01.2024
Белоруссия заявила о готовности возобновить диалог со Словакией
Белоруссия готова к возобновлению диалога со Словакией на принципах уважения, говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко народу... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T10:14
2024-01-01T10:14
2024-01-01T10:14
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белоруссия
словакия
александр лукашенко
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МИНСК, 1 янв - РИА Новости. Белоруссия готова к возобновлению диалога со Словакией на принципах уважения, говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко народу Словакии с Днём образования республики. "Основанные на доверии традиционно дружественные контакты между Беларусью и Словакией долгие годы успешно развивались. Такие партнерские отношения содействовали процветанию наших государств и повышению благополучия населения", - говорится в поздравлении, текст которого размещён на сайте главы белорусского государства. Лукашенко отметил готовность Минска к возобновлению полноценного диалога на принципах взаимного уважения и поддержки, мирной и созидательной работы с Братиславой. "У нас очень много сфер взаимного интереса: сельское хозяйство, промышленная кооперация, торговля, инвестиции, наука и образование, культура и спорт. Вместе мы можем достигнуть гораздо больше", - сказал белорусский лидер.
https://ria.ru/20231229/god-1918907752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, словакия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Словакия, Александр Лукашенко
Белоруссия заявила о готовности возобновить диалог со Словакией
Лукашенко: Минск готов возобновить диалог на принципах уважения с Братиславой