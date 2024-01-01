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Белоруссия заявила о готовности возобновить диалог со Словакией - РИА Новости, 01.01.2024
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10:14 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/belorussiya-1919322493.html
Белоруссия заявила о готовности возобновить диалог со Словакией
Белоруссия заявила о готовности возобновить диалог со Словакией - РИА Новости, 01.01.2024
Белоруссия заявила о готовности возобновить диалог со Словакией
Белоруссия готова к возобновлению диалога со Словакией на принципах уважения, говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко народу... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T10:14
2024-01-01T10:14
в мире
белоруссия
словакия
александр лукашенко
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МИНСК, 1 янв - РИА Новости. Белоруссия готова к возобновлению диалога со Словакией на принципах уважения, говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко народу Словакии с Днём образования республики. "Основанные на доверии традиционно дружественные контакты между Беларусью и Словакией долгие годы успешно развивались. Такие партнерские отношения содействовали процветанию наших государств и повышению благополучия населения", - говорится в поздравлении, текст которого размещён на сайте главы белорусского государства. Лукашенко отметил готовность Минска к возобновлению полноценного диалога на принципах взаимного уважения и поддержки, мирной и созидательной работы с Братиславой. "У нас очень много сфер взаимного интереса: сельское хозяйство, промышленная кооперация, торговля, инвестиции, наука и образование, культура и спорт. Вместе мы можем достигнуть гораздо больше", - сказал белорусский лидер.
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в мире, белоруссия, словакия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Словакия, Александр Лукашенко
Белоруссия заявила о готовности возобновить диалог со Словакией

Лукашенко: Минск готов возобновить диалог на принципах уважения с Братиславой

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МИНСК, 1 янв - РИА Новости. Белоруссия готова к возобновлению диалога со Словакией на принципах уважения, говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко народу Словакии с Днём образования республики.
«
"Основанные на доверии традиционно дружественные контакты между Беларусью и Словакией долгие годы успешно развивались. Такие партнерские отношения содействовали процветанию наших государств и повышению благополучия населения", - говорится в поздравлении, текст которого размещён на сайте главы белорусского государства.
Лукашенко отметил готовность Минска к возобновлению полноценного диалога на принципах взаимного уважения и поддержки, мирной и созидательной работы с Братиславой.
"У нас очень много сфер взаимного интереса: сельское хозяйство, промышленная кооперация, торговля, инвестиции, наука и образование, культура и спорт. Вместе мы можем достигнуть гораздо больше", - сказал белорусский лидер.
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