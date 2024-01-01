https://ria.ru/20240101/1yanvarya-1919323709.html

В России начал работать закон о ресоциализации осужденных

В России начал работать закон о ресоциализации осужденных - РИА Новости, 01.01.2024

В России начал работать закон о ресоциализации осужденных

В России с 1 января начинает действовать закон о пробации (ресоциализации и социальной адаптации) осужденных. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T10:06

2024-01-01T10:06

2024-01-01T10:06

общество

россия

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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. В России с 1 января начинает действовать закон о пробации (ресоциализации и социальной адаптации) осужденных. Закон определяет три вида пробации: исполнительную, пенитенциарную и постпенитенциарную. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан. Процесс пробации будет начинаться за девять месяцев до освобождения заключенного. Пробация будет применяться один раз и длиться в течение года. С 1 января 2024 года вступают в силу первые два вида: исполнительная и пенитенциарная пробации. С 2025 года начнется срок реализации постпенитенциарной пробации.

https://ria.ru/20240101/izmeneniya-1918490270.html

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2024

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общество, россия