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Жители Турции после трех землетрясений опасаются возвращаться в свои дома - РИА Новости, 31.12.2023
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22:49 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/zemletryasenie-1919296403.html
Жители Турции после трех землетрясений опасаются возвращаться в свои дома
Жители Турции после трех землетрясений опасаются возвращаться в свои дома - РИА Новости, 31.12.2023
Жители Турции после трех землетрясений опасаются возвращаться в свои дома
Запаниковавшие после трех землетрясений жители турецкой провинции Хаккари на юго-востоке страны образовали плотные скопления у автозаправочных станций,... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T22:49
2023-12-31T22:49
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АНКАРА, 31 дек – РИА Новости. Запаниковавшие после трех землетрясений жители турецкой провинции Хаккари на юго-востоке страны образовали плотные скопления у автозаправочных станций, большинство из них собирается провести ночь в своих автомобилях из-за угрозы повторения подземных толчков, передал телеканал NTV. Ранее управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщало, что землетрясение магнитудой 4,4 произошло в провинции Хаккари в 19.37 по местному времени (совпадает с мск). По данным управления, в 19.52 в Хаккари произошло второе землетрясение магнитудой 3,5, а уже в 20.06 - третье магнитудой 4,5. Местные власти сообщили, что жалоб на какие-либо негативные последствия не поступало. "После землетрясений произошедших в районе Юксекова в Хаккари, горожане образовали плотность у автозаправочных станций. В районе, где продолжались афтершоки, граждане, желающие купить топливо для своих автомобилей, образовали плотное скопление у заправочных станций. Граждане, стоявшие в очереди за топливом после землетрясения, заявили, что покупают топливо, потому что собираются провести ночь в своих автомобилях", - передал телеканал.
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в мире, турция
В мире, Турция
Жители Турции после трех землетрясений опасаются возвращаться в свои дома

NTV: после трех землетрясений жители Турции встречают Новый год в автомобилях

© AP Photo / Khalil Hamra Женщина с ребенком в Турции
 Женщина с ребенком в Турции - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Женщина с ребенком в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 31 дек – РИА Новости. Запаниковавшие после трех землетрясений жители турецкой провинции Хаккари на юго-востоке страны образовали плотные скопления у автозаправочных станций, большинство из них собирается провести ночь в своих автомобилях из-за угрозы повторения подземных толчков, передал телеканал NTV.
Ранее управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщало, что землетрясение магнитудой 4,4 произошло в провинции Хаккари в 19.37 по местному времени (совпадает с мск). По данным управления, в 19.52 в Хаккари произошло второе землетрясение магнитудой 3,5, а уже в 20.06 - третье магнитудой 4,5. Местные власти сообщили, что жалоб на какие-либо негативные последствия не поступало.
«
"После землетрясений произошедших в районе Юксекова в Хаккари, горожане образовали плотность у автозаправочных станций. В районе, где продолжались афтершоки, граждане, желающие купить топливо для своих автомобилей, образовали плотное скопление у заправочных станций. Граждане, стоявшие в очереди за топливом после землетрясения, заявили, что покупают топливо, потому что собираются провести ночь в своих автомобилях", - передал телеканал.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
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