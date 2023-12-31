https://ria.ru/20231231/zemletryasenie-1919296403.html

Жители Турции после трех землетрясений опасаются возвращаться в свои дома

Жители Турции после трех землетрясений опасаются возвращаться в свои дома - РИА Новости, 31.12.2023

Жители Турции после трех землетрясений опасаются возвращаться в свои дома

Запаниковавшие после трех землетрясений жители турецкой провинции Хаккари на юго-востоке страны образовали плотные скопления у автозаправочных станций,... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T22:49

2023-12-31T22:49

2023-12-31T22:49

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АНКАРА, 31 дек – РИА Новости. Запаниковавшие после трех землетрясений жители турецкой провинции Хаккари на юго-востоке страны образовали плотные скопления у автозаправочных станций, большинство из них собирается провести ночь в своих автомобилях из-за угрозы повторения подземных толчков, передал телеканал NTV. Ранее управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщало, что землетрясение магнитудой 4,4 произошло в провинции Хаккари в 19.37 по местному времени (совпадает с мск). По данным управления, в 19.52 в Хаккари произошло второе землетрясение магнитудой 3,5, а уже в 20.06 - третье магнитудой 4,5. Местные власти сообщили, что жалоб на какие-либо негативные последствия не поступало. "После землетрясений произошедших в районе Юксекова в Хаккари, горожане образовали плотность у автозаправочных станций. В районе, где продолжались афтершоки, граждане, желающие купить топливо для своих автомобилей, образовали плотное скопление у заправочных станций. Граждане, стоявшие в очереди за топливом после землетрясения, заявили, что покупают топливо, потому что собираются провести ночь в своих автомобилях", - передал телеканал.

https://ria.ru/20231129/zemletryasenie-1912566046.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция